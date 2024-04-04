Алиев: Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних связей с США
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в среду телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
„Блинкен отметил, что получил сведения о том, что Азербайджан обеспокоен трехсторонней встречей США, ЕС и Армении 5 апреля и поэтому посчитал важным провести разговор с президентом Азербайджана и прояснить данный вопрос“, - отмечается в пресс-службе президента. Госсекретарь подчеркнул, что основной целью данной встречи является обсуждение вопросов, касающихся экономического развития Армении.
Алиев, в свою очередь, отметил, что по имеющейся у него информации в процессе подготовке к трехсторонней встрече также обсуждались вопросы оказания военной поддержки Армении и проведения совместных военных учений, создания военной инфраструктуры на границе с Азербайджаном, вооружения Армении за счет средств ЕС и США. Президент добавил, что такие антиазербайджанские шаги, в том числе политика милитаризации Армении со стороны Франции, способствуют гонке вооружений в регионе и приведут к провокациям.
Блинкен отметил, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана.
Президент и госсекретарь США в ходе разговора также обсудили мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Алиев отметил, что встреча глав МИД в Берлине, где обсуждался текст мирного договора, была полезной для прогресса в переговорном процессе. Президент подчеркнул важность ускорения переговоров.
Алиев также заявил о полной необоснованности, звучащих на Западе обвинений в адрес Азербайджана о планах нападения на Армению.
Президент отметил, что на проведенной 2 апреля в Париже пресс-конференции с Энтони Блинкеном министр иностранных дел Франции сказал неправду, обвинив Азербайджан в непризнании территориальной целостности Армении и в том, что он является источником опасности для Армении.
Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен заявлению, принятому по итогам встречи в Праге в 2022 году и Алма-Атинской декларации.
„По словам президента Алиева, непрозрачная подготовка, неинклюзивный характер трехсторонней встречи США, Евросоюза и Армении, запланированной на 5 апреля, а также то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведут не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а к созданию разделительных линий и, как следствие, к напряженности“, - подчеркивается в информации.
В ходе беседы также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США. Коснувшись обсуждений, проведенных с президентом Алиевым в феврале этого года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Блинкен подчеркнул, что его страна намерена расширить сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах. Он также отметил контакты делегаций двух стран в рамках СОР29.
Алиев сказал, что Азербайджан также заинтересован в развитии двусторонних связей с США по направлениям, обсужденным на встрече, проведенной в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, что СОР29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между нашими странами в области вопросов изменения климата и зеленых технологий.