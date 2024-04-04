Алиев: Азербайджан заинтересован в развитии двусторонних связей с США

„Блинкен отметил, что получил сведения о том, что Азербайджан обеспокоен трехсторонней встречей США, ЕС и Армении 5 апреля и поэтому посчитал важным провести разговор с президентом Азербайджана и прояснить данный вопрос“, - отмечается в пресс-службе президента. Госсекретарь подчеркнул, что основной целью данной встречи является обсуждение вопросов, касающихся экономического развития Армении.

Алиев, в свою очередь, отметил, что по имеющейся у него информации в процессе подготовке к трехсторонней встрече также обсуждались вопросы оказания военной поддержки Армении и проведения совместных военных учений, создания военной инфраструктуры на границе с Азербайджаном, вооружения Армении за счет средств ЕС и США. Президент добавил, что такие антиазербайджанские шаги, в том числе политика милитаризации Армении со стороны Франции, способствуют гонке вооружений в регионе и приведут к провокациям.

Блинкен отметил, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана.

Президент и госсекретарь США в ходе разговора также обсудили мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Алиев отметил, что встреча глав МИД в Берлине, где обсуждался текст мирного договора, была полезной для прогресса в переговорном процессе. Президент подчеркнул важность ускорения переговоров.

Алиев также заявил о полной необоснованности, звучащих на Западе обвинений в адрес Азербайджана о планах нападения на Армению.

Президент отметил, что на проведенной 2 апреля в Париже пресс-конференции с Энтони Блинкеном министр иностранных дел Франции сказал неправду, обвинив Азербайджан в непризнании территориальной целостности Армении и в том, что он является источником опасности для Армении.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан привержен заявлению, принятому по итогам встречи в Праге в 2022 году и Алма-Атинской декларации.