МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: близится второе пришествие Евгения Осиновского?

В мире есть несколько демократических стран, где одна партия находится у власти длительное время. Например, с середины 1950х годов в Японии почти беспрерывно власть находится в руках Либерально-демократической партии. 19 лет, которые центристы правили в Таллинне, тоже являются своеобразным рекордом. Но на прошлой неделе эпоха центристов закончилась. Новая коалиция в столице, вероятно, будет состоять из членов партии Eesti 200, социал-демократов и Isamaa, а Евгений Осиновский имеет высокие шансы занять уютное кресло мэра Таллинна.