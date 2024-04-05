Мнение
05.04.2024, 09:03

МНЕНИЕ | Ольга Штраубе: близится второе пришествие Евгения Осиновского?

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Евгений Осиновский
Евгений Осиновский
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Пока что главным выигравшим от смены власти в Таллинне является Евгений Осиновский (Cоциал-демократическая партия).

В мире есть несколько демократических стран, где одна партия находится у власти длительное время. Например, с середины 1950х годов в Японии почти беспрерывно власть находится в руках Либерально-демократической партии. 19 лет, которые центристы правили в Таллинне, тоже являются своеобразным рекордом. Но на прошлой неделе эпоха центристов закончилась. Новая коалиция в столице, вероятно, будет состоять из членов партии Eesti 200, социал-демократов и Isamaa, а Евгений Осиновский имеет высокие шансы занять уютное кресло мэра Таллинна.

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться

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