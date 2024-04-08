На рынке появились беспроводные наушники с эргономичным дизайном

„Новые наушники FreeClip являются хорошей альтернативой беспроводным наушникам с шумоподавлением и особенно они подходят для людей, которые хотят быть в контакте с окружающим миром и во время прослушивания музыки. Например, если пользователь идет по улице или работает в офисе, но все равно хочет слышать, что происходит вокруг“, — рассказывает о новом смарт-устройстве эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

„Если раньше дизайн с технологией открытого уха вызывал у пользователей смешанные чувства, то Huawei поставила перед собой задачу разработать наушники, которые отвечали бы всем потребностям даже самого требовательного клиента, — говорит Мишина. — Поэтому разработке наушников FreeClip было посвящено три года, в течение которых проводились как пользовательские тесты, так и исследования для достижения эргономического комфорта, а также с необходимостью обеспечения более высокого качества звука – как для разговоров по телефону, так и для прослушивания музыки“.

Результатом трехлетних разработок стали наушники FreeClip, состоящие из трех основных частей – заушная часть в форме боба Comfort Bean, акустический шарик и дугообразная конструкции C-Bridge, и каждая из этих частей выполняет свою определенную роль. C-Bridge играет важнейшую роль, объединяя акустику наушников, аккумулятор и систему управления.

Внимание на комфорт

Huawei FreeClip — это первая модель открытых наушников на рынке, в котором нет отдельных левого и правого наушников. Мишина объясняет, что FreeClip оснащен интеллектуальной технологией распознания, которая автоматически определяет левое и правое ухо и соответствующим образом переключает аудиоканалы