На рынке появились беспроводные наушники с эргономичным дизайном
Компания Huawei представила наушники открытого типа FreeClip, дизайн которых в форме дуги C-Bridge не только удобен для пользователя, но и отличается своим стилем. Кроме того, устройство оснащено емким аккумулятором, что позволяет использовать наушники ощутимо более длительный период без необходимости делать перерывы для зарядки или отдыха ушей.
„Новые наушники FreeClip являются хорошей альтернативой беспроводным наушникам с шумоподавлением и особенно они подходят для людей, которые хотят быть в контакте с окружающим миром и во время прослушивания музыки. Например, если пользователь идет по улице или работает в офисе, но все равно хочет слышать, что происходит вокруг“, — рассказывает о новом смарт-устройстве эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.
„Если раньше дизайн с технологией открытого уха вызывал у пользователей смешанные чувства, то Huawei поставила перед собой задачу разработать наушники, которые отвечали бы всем потребностям даже самого требовательного клиента, — говорит Мишина. — Поэтому разработке наушников FreeClip было посвящено три года, в течение которых проводились как пользовательские тесты, так и исследования для достижения эргономического комфорта, а также с необходимостью обеспечения более высокого качества звука – как для разговоров по телефону, так и для прослушивания музыки“.
Результатом трехлетних разработок стали наушники FreeClip, состоящие из трех основных частей – заушная часть в форме боба Comfort Bean, акустический шарик и дугообразная конструкции C-Bridge, и каждая из этих частей выполняет свою определенную роль. C-Bridge играет важнейшую роль, объединяя акустику наушников, аккумулятор и систему управления.
Внимание на комфорт
Huawei FreeClip — это первая модель открытых наушников на рынке, в котором нет отдельных левого и правого наушников. Мишина объясняет, что FreeClip оснащен интеллектуальной технологией распознания, которая автоматически определяет левое и правое ухо и соответствующим образом переключает аудиоканалы
Новые наушники также являются решением для тех, кто не является поклонником обычных беспроводных наушников. „Есть пользователи, которые жалуются на дискомфорт после длительного ношения наушников. Есть также такие виды спорта, при которых наушники имеют тенденцию выпадать из уха. Именно для тех, кто столкнулся с такими проблемами, используя обычные наушники, новые наушники FreeClip являются хорошей альтернативой, — отмечает Мишина. — При этом наушники FreeClip также довольно легкие — один наушник весит всего 5,6 грамма“.
„Долгая работа аккумулятора также является аспектом, которому в этой модели уделено особое внимание. Ведь какими бы наушники ни были удобным и стильными, но пользы от них мало, если постоянно разряжается аккумулятор. С наушниками FreeClip вы можете слушать музыку 8 часов подряд, а с зарядным чехлом-коробкой — до 36 часов“, — добавляет эксперт по технологиям.
На данный момент Huawei также проводит кампанию для желающих приобрести наушники. Купив наушники Huawei FreeClip в период 01.04-28.04, покупатели получат в подарок Huawei Band 8. Таким образом вы сможете получить два смарт-продукта всего за 199 евро.