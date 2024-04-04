Правда ли, что в годовщину аннексии Крыма на Таймс-сквер показали ролик „Крым — это Россия“?

В Instagram можно найти массу фото и видео, снятых на Таймс-сквер 18 марта , а также накануне и на следующий день . Судя по этим записям, на интересующем нас экране в то время транслировали рекламу Coca-Cola, а не ролик об аннексии Крыма. 16 марта один из пользователей Instagram опубликовал пост с подборкой снимков этого места за последние годы — из неё следует, что популярную газировку рекламируют на этом экране ещё с 2013 года. Более того, эта рекламная площадка непосредственно принадлежит компании Coca-Cola. В 2017 году бренд опубликовал видео о запуске обновлённого экрана с тысячами движущихся светодиодными панелей, которые перемещаются в соответствии с отображаемой анимацией.

Реклама с российским триколором и слоганом «Крым — это Россия!» посреди Нью-Йорка должна была привлечь внимание горожан и туристов, но восьмисекундное видео из Telegram — единственное свидетельство её демонстрации, которое «Проверено» смогло найти в открытом доступе. О ролике не рассказывали местные СМИ, а Google при поиске на английском языке выдаёт лишь два уникальных результата: твит украинского Центра противодействия дезинформации , который называет видео «очередным фейком», и пост пророссийского Telegram-канала « Il Russo ».

На вирусном видео и правда запечатлён Нью-Йорк. С помощью Google Street View «Проверено» удалось установить точку съёмки : это пересечение 7-й авеню и 45-й западной улицы. Там, на высотном здании отеля Renaissance на пересечении Седьмой авеню и 47-й Западной улицы — в одном из самых оживлённых мест Манхэттена, прямо перед Таймс-сквер, и расположен рекламный экран.

Вряд ли Coca-Cola добровольно предоставила бы свой экран для поздравительного ролика о «воссоединении» Крыма с Россией, ведь однажды компания уже попадала в скандал в связи с вопросом о принадлежности полуострова. В канун Нового, 2016 года Coca-Cola опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» карту, на которой Крым был включён в состав РФ. Об инциденте написали крупнейшие мировые СМИ, а украинские пользователи соцсетей призвали бойкотировать продукцию компании. В тот же день представители корпорации принесли извинения, объяснив, что дизайн карты выполнило стороннее агентство без ведома руководства Coca-Cola.

Ещё одна деталь, которая вызывает сомнения в подлинности опубликованного в Telegram видео: если присмотреться к рекламному экрану (например, на Google Maps или видео в YouTube), в его верхней части несложно увидеть объёмный логотип «Coca-Cola». Он виден и на фотографиях пользователей Instagram, выложенных и до, и после 18 марта, а вот на вирусном видео логотипа нет. Даже если предположить, что по какой-то причине Coca-Cola всё же решила показать ролик о Крыме на своём экране, маловероятно, что компания стала бы демонтировать логотип на время показа, а потом заново его устанавливать.

„Проверено“ проанализировало стоп-кадры из видео на уровень ошибок (ELA) при помощи сервиса Forensically (подробнее об этом методе проверки изображений на подлинность можно прочитать здесь). Хотя у применения ELA есть свои ограничения, его результаты показывают, что, скорее всего, анимация с картой Крыма была наложена на оригинальное видео при помощи цифровых манипуляций. Подобный подход к созданию дезинформационного контента применялся в прокремлёвских Telegram-каналах и раньше, в том числе в роликах, якобы снятых на улицах Нью-Йорка и других мегаполисов.

Самая ранняя найденная «Проверено» публикация, содержащая вирусное видео, появилась 18 марта 2024 года в 10:41 по московскому времени в Telegram-канале «Кот Костян» (102 000 просмотров). На востоке США в это время было 03:41 утра, хотя в ролике, судя по подписям в соцсетях, якобы запечатлён поздний вечер 18 марта, когда «Нью-Йорк поздравил Крым с десятилетием возвращения в родную гавань».

Таким образом, видео, посвящённое десятой годовщине аннексии Крыма, не показывали в тот день на огромном экране на Таймс-сквер. Судя по всему, в снятый заранее ролик вставили поздравительную анимацию, наложив её поверх рекламы Coca-Cola.

Итог: Фейк