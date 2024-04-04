Правда ли, что в годовщину аннексии Крыма на Таймс-сквер показали ролик „Крым — это Россия“?
Ролик начал распространяться в Telegram-каналах 18 марта 2024 года, в десятую годовщину подписания договоров о «принятии в состав России» Крыма и Севастополя. За один день видео поделились более 200 русскоязычных Telegram-каналов, суммарно набрав больше 3 млн просмотров. О праздничном ролике, якобы показанном на Таймс-сквер, написали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (143 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Саня во Флориде» (491 000), «Дядя Слава» (188 000), Voblya (177 000), «Шейх Тамир» (142 000) и др. Помимо Telegram, запись распространялась во «ВКонтакте», «Яндес.Дзен», YouTube, Instagram, X и «Одноклассниках». Новость появилась и в некоторых российских СМИ.
На вирусном видео и правда запечатлён Нью-Йорк. С помощью Google Street View «Проверено» удалось установить точку съёмки: это пересечение 7-й авеню и 45-й западной улицы. Там, на высотном здании отеля Renaissance на пересечении Седьмой авеню и 47-й Западной улицы — в одном из самых оживлённых мест Манхэттена, прямо перед Таймс-сквер, и расположен рекламный экран.
Реклама с российским триколором и слоганом «Крым — это Россия!» посреди Нью-Йорка должна была привлечь внимание горожан и туристов, но восьмисекундное видео из Telegram — единственное свидетельство её демонстрации, которое «Проверено» смогло найти в открытом доступе. О ролике не рассказывали местные СМИ, а Google при поиске на английском языке выдаёт лишь два уникальных результата: твит украинского Центра противодействия дезинформации, который называет видео «очередным фейком», и пост пророссийского Telegram-канала «Il Russo».
В Instagram можно найти массу фото и видео, снятых на Таймс-сквер 18 марта, а также накануне и на следующий день. Судя по этим записям, на интересующем нас экране в то время транслировали рекламу Coca-Cola, а не ролик об аннексии Крыма. 16 марта один из пользователей Instagram опубликовал пост с подборкой снимков этого места за последние годы — из неё следует, что популярную газировку рекламируют на этом экране ещё с 2013 года. Более того, эта рекламная площадка непосредственно принадлежит компании Coca-Cola. В 2017 году бренд опубликовал видео о запуске обновлённого экрана с тысячами движущихся светодиодными панелей, которые перемещаются в соответствии с отображаемой анимацией.
Вряд ли Coca-Cola добровольно предоставила бы свой экран для поздравительного ролика о «воссоединении» Крыма с Россией, ведь однажды компания уже попадала в скандал в связи с вопросом о принадлежности полуострова. В канун Нового, 2016 года Coca-Cola опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» карту, на которой Крым был включён в состав РФ. Об инциденте написали крупнейшие мировые СМИ, а украинские пользователи соцсетей призвали бойкотировать продукцию компании. В тот же день представители корпорации принесли извинения, объяснив, что дизайн карты выполнило стороннее агентство без ведома руководства Coca-Cola.
Ещё одна деталь, которая вызывает сомнения в подлинности опубликованного в Telegram видео: если присмотреться к рекламному экрану (например, на Google Maps или видео в YouTube), в его верхней части несложно увидеть объёмный логотип «Coca-Cola». Он виден и на фотографиях пользователей Instagram, выложенных и до, и после 18 марта, а вот на вирусном видео логотипа нет. Даже если предположить, что по какой-то причине Coca-Cola всё же решила показать ролик о Крыме на своём экране, маловероятно, что компания стала бы демонтировать логотип на время показа, а потом заново его устанавливать.
„Проверено“ проанализировало стоп-кадры из видео на уровень ошибок (ELA) при помощи сервиса Forensically (подробнее об этом методе проверки изображений на подлинность можно прочитать здесь). Хотя у применения ELA есть свои ограничения, его результаты показывают, что, скорее всего, анимация с картой Крыма была наложена на оригинальное видео при помощи цифровых манипуляций. Подобный подход к созданию дезинформационного контента применялся в прокремлёвских Telegram-каналах и раньше, в том числе в роликах, якобы снятых на улицах Нью-Йорка и других мегаполисов.
Самая ранняя найденная «Проверено» публикация, содержащая вирусное видео, появилась 18 марта 2024 года в 10:41 по московскому времени в Telegram-канале «Кот Костян» (102 000 просмотров). На востоке США в это время было 03:41 утра, хотя в ролике, судя по подписям в соцсетях, якобы запечатлён поздний вечер 18 марта, когда «Нью-Йорк поздравил Крым с десятилетием возвращения в родную гавань».
Таким образом, видео, посвящённое десятой годовщине аннексии Крыма, не показывали в тот день на огромном экране на Таймс-сквер. Судя по всему, в снятый заранее ролик вставили поздравительную анимацию, наложив её поверх рекламы Coca-Cola.
Итог: Фейк