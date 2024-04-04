Запорожской АЭС грозит очередной блэкаут

В результате российских обстрелов в четверг, 4 апреля, в 10.06 по местному времени (совпадает с московским) отключилась воздушная линия электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", через которую Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), оккупированная военными РФ, получала питание от украинской энергосистемы. Об этом сообщила украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Нарушение работы линии электропередачи "в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации", заявили в "Энергоатоме". Как указывает компания, в данный момент крупнейшая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только через одну линию электропередачи ВЛ-750кВ "Днепропетровская", которая была восстановлена после крупнейшей российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 22 марта. В случае ее отключения Запорожской АЭС грозит очередное полное обесточивание - ситуация, при которой возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки.

Между тем в российской госкорпорации Ростатом, де-факто контролирующей ЗАЭС, отметили, что причины отключения линии электропередачи "уточняются", а оборудование на ЗАЭС обслуживается "при строгом контроле норм радиационной безопасности".

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушены почти все протоколы безопасности

В начале марта глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на контролируемой военными РФ ЗАЭС полностью или частично нарушены шесть из семи протоколов ядерной и физической безопасности МАГАТЭ. Совет управляющих МАГАТЭ 7 марта принял резолюцию с требованием срочно вывести российских военных и другой персонал с Запорожской атомной электростанции и немедленно вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины. Кремль отверг призыв МАГАТЭ, назвав его "посягательством на суверенитет и территориальную целостность России".