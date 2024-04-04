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04.04.2024, 12:50

ПОДКАСТ | Каким будет Таллинн: все детали переговоров новой коалиции

 
Почему решили переименовать ЦРК? Осиновский - новый мэр?
Алексей Яшин (слева) и Виталий Бесчастный (справа)
Алексей Яшин (слева) и Виталий Бесчастный (справа)
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В Таллинне завершаются переговоры по формированию новой власти в столице. Участник обсуждений, член правления Eesti 200 Алексей Яшин рассказал, о чем спорили партии, чего точно не будет в договоре и когда мы узнаем имя нового мэра. Слушайте подкаст!

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  • Как четыре разные партии (Социал-демократы, Isamaa, Eesti 200 и Партия реформ) - договариваются? Какие ключевые пункты у каждой партии?

  • Как будут поделены посты? Объединятся ли управы? Станет ли меньше вице-мэров?

  • Отменят ли дотации для школьников и пенсионеров?

  • Почему решили переименовать Центр русской культуры?

  • Евгений Осиновский - новый мэр?

  • За счет чего Таллинн станет „более эстонским“?

  • Всех центристов-руководителей уволят?

  • Какое будущее у общественного транспорта?

  • Отнимут ли право голоса у граждан России?

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