ПОДКАСТ | Каким будет Таллинн: все детали переговоров новой коалиции
В Таллинне завершаются переговоры по формированию новой власти в столице. Участник обсуждений, член правления Eesti 200 Алексей Яшин рассказал, о чем спорили партии, чего точно не будет в договоре и когда мы узнаем имя нового мэра. Слушайте подкаст!
Слушайте подкаст:
Как четыре разные партии (Социал-демократы, Isamaa, Eesti 200 и Партия реформ) - договариваются? Какие ключевые пункты у каждой партии?
Как будут поделены посты? Объединятся ли управы? Станет ли меньше вице-мэров?
Отменят ли дотации для школьников и пенсионеров?
Почему решили переименовать Центр русской культуры?
Евгений Осиновский - новый мэр?
За счет чего Таллинн станет „более эстонским“?
Всех центристов-руководителей уволят?
Какое будущее у общественного транспорта?
Отнимут ли право голоса у граждан России?
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