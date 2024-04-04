ПОДКАСТ | Каким будет Таллинн: все детали переговоров новой коалиции

В Таллинне завершаются переговоры по формированию новой власти в столице. Участник обсуждений, член правления Eesti 200 Алексей Яшин рассказал, о чем спорили партии, чего точно не будет в договоре и когда мы узнаем имя нового мэра. Слушайте подкаст!