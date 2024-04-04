МНЕНИЕ | Россия надрывается на войне: оборонные предприятия могут быть перевезены за Урал

Косвенным подтверждением того, что российские ПВО не могут обеспечить прикрытие военных объектов в Европейской части России, служит новость о том, что принято решение перебазировать тяжелый военно-транспортный авиаполк, состоящий из самолетов ИЛ-76, из Пскова в Нижневартовск. Хочется задать любимый нынче русский вопрос: „А что случилось?“ Почему авиаполк, который с середины ХХ века базируется на псковском аэродроме „Кресты“, вдруг перелетает на 2700 км к северо-востоку в далекую и снежную Югру? Источники, близкие к процессу, сообщили, что таким образом можно будет обеспечить безопасность самолетов и персонала. Построить новый ИЛ-76 – это дорогой и долгий процесс. Лучше сохранить старые, чем делать новые.