Нарва ищет учителей и логопедов для школ, детсадов и яслей. Пока перспектива не радостная(2)
В Нарве учителя и специалисты поддержки, которые не соответствуют квалификационным требованиям, начали получать уведомления об отказе от трудового договора с первого августа. В городе появились слухи, что в детских садах логопеды и учителя движения не нужны. По словам чиновников, это не так.
Лариса Дегель, руководитель отдела культуры нарвской управы ответила, что городу остро нужны, как соответствующие квалификационным требованиям специалисты поддержки, так и соответствующие квалификационным требованиям учителя, однако директора детских садов вынуждены уведомлять специалистов поддержки и учителей, не имеющих на данный момент соответствия квалификационным требованиям, об отказе от трудового договора с первого августа этого года.
„Учреждения уже начали поиск персонала, но, к сожалению, нехватка соответствующих квалификационным требованиям учителей и специалистов поддержки – проблема не только Нарвы, а всей Эстонии“, - добавила Дегель.
Многие учебные заведения, по словам вице-мэра по вопросам образования Писаревой, работают с кассой по безработице, чтобы как можно скорее найти учителей и спецпедагогов.
У кого-то из работающих сейчас специалистов нет степени магистра, но большая часть учителей и специалистов поддержки на данный момент не могут продлить свои трудовые договоры из-за владения эстонским языком на более низкую категорию, чем это требует закон.
Цифры, сколько именно необходимо городу логопедов и учителей движения с августа 2024, когда часть специалистов будет уволена, горуправа не сообщила по запросу журналиста.
По спецпедагогам в целом, школьным и детсадовским, по данным на март месяц, как рассказала вице-мэр Мессурме Писарева, известно, что с 1 сентября будет нехватка примерно 50-ти специалистов. Но кто-то из них, возможно, по итогам языкового экзамена получит подтверждение, необходимое для соответствия языковым требованиям. „Логопедов практически нет в Эстонии, - говорит Писарева. - С них для работы требуют С1, но язык, на котором они общаются с детьми, русский, возможно, получится провести переговоры с министерством образования и науки, чтобы мы могли сохранить хотя бы часть этих специалистов, раз их просто нет со знанием эстонского языка, мы не можем оставлять детей без этих специалистов“.
„Что еще вызывает опасения, так это количество учителей для ясельных групп, - прокомментировала ситуацию вице-мэр. - Требуется порядка 15 учителей в ясельные группы с С1 и 25 учителей с В2 в детские сады“. Опять же, по мнению Писаревой, после получения результатов языковых экзаменов, ситуация может измениться.