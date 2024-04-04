Нарва ищет учителей и логопедов для школ, детсадов и яслей. Пока перспектива не радостная

Лариса Дегель, руководитель отдела культуры нарвской управы ответила, что городу остро нужны, как соответствующие квалификационным требованиям специалисты поддержки, так и соответствующие квалификационным требованиям учителя, однако директора детских садов вынуждены уведомлять специалистов поддержки и учителей, не имеющих на данный момент соответствия квалификационным требованиям, об отказе от трудового договора с первого августа этого года.

„Учреждения уже начали поиск персонала, но, к сожалению, нехватка соответствующих квалификационным требованиям учителей и специалистов поддержки – проблема не только Нарвы, а всей Эстонии“, - добавила Дегель.

Многие учебные заведения, по словам вице-мэра по вопросам образования Писаревой, работают с кассой по безработице, чтобы как можно скорее найти учителей и спецпедагогов.

У кого-то из работающих сейчас специалистов нет степени магистра, но большая часть учителей и специалистов поддержки на данный момент не могут продлить свои трудовые договоры из-за владения эстонским языком на более низкую категорию, чем это требует закон.

Цифры, сколько именно необходимо городу логопедов и учителей движения с августа 2024, когда часть специалистов будет уволена, горуправа не сообщила по запросу журналиста.

По спецпедагогам в целом, школьным и детсадовским, по данным на март месяц, как рассказала вице-мэр Мессурме Писарева, известно, что с 1 сентября будет нехватка примерно 50-ти специалистов. Но кто-то из них, возможно, по итогам языкового экзамена получит подтверждение, необходимое для соответствия языковым требованиям. „Логопедов практически нет в Эстонии, - говорит Писарева. - С них для работы требуют С1, но язык, на котором они общаются с детьми, русский, возможно, получится провести переговоры с министерством образования и науки, чтобы мы могли сохранить хотя бы часть этих специалистов, раз их просто нет со знанием эстонского языка, мы не можем оставлять детей без этих специалистов“.