В Ласнамяэ с балкона упала бетонная панель. Управа района обратилась к квартирным товариществам

«Пока рано говорить о том, что стало причиной падения балконной панели на Калевипоя пыйк. К счастью, никто не пострадал, – отметила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. – Но очевидно, что предотвращение всегда лучше, чем борьба с последствиями».

Согласно законам, квартирные товарищества обязаны обеспечивать безопасность здания, в том числе проверять состояние крепежных элементов передних панелей балконов и, при необходимости, проводить защиту от ржавчины и укреплять крепежные элементы. «Все это можно сделать при поддержке города Таллинна», – подчеркнула Юрченко.

Субсидию на аудит можно использовать, в частности, для определения технического состояния балконов и навесов, а затем подать заявку на получение субсидии для проведения необходимых работ, указанных в готовом отчете об аудите балконов и навесов многоквартирного дома. Максимальная сумма субсидии составляет 1 000 евро на аудит балконов и навесов и до 10 000 евро на строительные работы в одном многоквартирном доме.

«Регулярная проверка балконов и лоджий в многоквартирных домах крайне важна, – подчеркнула старейшина района. – Исследование, проведенное более десяти лет назад по заказу Департамента технического надзора, показало, что состояние балконов в построенных в период с 1960 по 1990 год многоквартирных домах является поводом для беспокойства».

Согласно результатам исследования, прочность крепежных элементов значительно снизилась из-за недостаточной защиты от коррозии и несоответствия крепежей проекту. В участвовавших в исследовании квартирных домах 61% проверенных креплений имели как минимум одну или несколько серьезных проблем, и только у 13 % креплений проблем не было. Также было отмечено, что ситуация ухудшается с каждым годом.