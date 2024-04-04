ВИДЕО | Войска РФ атаковали Харьков дронами-камикадзе. Есть погибшие

15 беспилотников атаковали Харьков, рассказал глава Харьковской области Олег Синегубов. Дроны атаковали город несколькими волнами, под удар попали жилые дома, там возникли пожары, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как заявил глава Харькова Игорь Терехов, «Шахеды» поразили не менее трех жилых домов. Один беспилотник попал в 14-этажный дом, из-за чего, по словам Терехова, разрушены квартиры на нескольких этажах, повреждена внешняя стена. В другом месте, как рассказал мэр, при повторном ударе беспилотников по жилому кварталу погибли трое спасателей ГСЧС, пострадали спасатель и медсестра скорой помощи.

Всего, по данным властей, в Харькове погибли четыре человека: трое спасателей и мирная жительница. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек.

Из-за атаки дронов в некоторых районах Харькова возникли перебои с электричеством.

Россия регулярно атакует Украину беспилотниками, а ВСУ, как заявляют власти РФ, наносят удары дронами по российским приграничным областям. Так, в Минобороны РФ заявили , в ночь на 4 апреля силы ПВО сбили пять украинских беспилотников: три над территорией Белгородской области, два — над Тульской. О последствиях на земле не сообщалось.

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