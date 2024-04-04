Новости России
04.04.2024, 08:00

Два человека погибли из-за штормового ветра в Москве. Еще 15 человек пострадали

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Последствия шторма в Москве
Последствия шторма в Москве
ФОТО: 112

Два человека погибли, еще 15 пострадали из-за непогоды в Москве, сообщила Meduza со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

«Сегодня на Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. <…> Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — рассказал в среду вечером Собянин.

Мэр выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Собянин отметил, что власти Москвы заранее оповестили жителей о непогоде и оперативно закрыли крупные городские парки, а также другие открытые общественные места. Сообщалось, что владельцам кафе и ресторанов рекомендовали убрать уличные веранды, а городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Вечером 3 апреля телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы сообщал, что в столице зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

Телеграм-канал «112» опубликовал фотографии и видео с автомобилями, поврежденными при падении деревьев и обшивки одного из строений.

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