Politico: Китай, Саудовская Аравия и Индонезия призывают ЕС отказаться от конфискации российских активов
Страны, „симпатизирующие России“, призывают Евросоюз отказаться от конфискации замороженных российских активов. С такой позицией в частном порядке выступили представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии, пишет „Медуза“ со ссылкой на Politico и источники издания.
Эти три государства обращались к представителям ЕС с призывом «сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании», которые настаивают на конфискации российских активов.
По словам одного из собеседников Politico, Китай, Индонезия и Саудовская Аравия опасаются, что конфискация российских государственных активов «создаст прецедент» и они могут «оказаться следующими».
«Я готов согласиться, что русские могли попросить своих друзей поднять этот шум», — говорит высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.
Эти государства также могут считать, что конфискация российских активов еще больше затянет войну России с Украиной и вынудит их принять чью-либо сторону в конфликте, отмечает Politico.