За рубежом
03.04.2024, 19:46

Politico: Китай, Саудовская Аравия и Индонезия призывают ЕС отказаться от конфискации российских активов

 
ФОТО: Maxim Shemetov | REUTERS

Страны, „симпатизирующие России“, призывают Евросоюз отказаться от конфискации замороженных российских активов. С такой позицией в частном порядке выступили представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии, пишет „Медуза“ со ссылкой на Politico и источники издания.

Эти три государства обращались к представителям ЕС с призывом «сопротивляться давлению со стороны США и Великобритании», которые настаивают на конфискации российских активов. 

По словам одного из собеседников Politico, Китай, Индонезия и Саудовская Аравия опасаются, что конфискация российских государственных активов «создаст прецедент» и они могут «оказаться следующими». 

«Я готов согласиться, что русские могли попросить своих друзей поднять этот шум», — говорит высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

Эти государства также могут считать, что конфискация российских активов еще больше затянет войну России с Украиной и вынудит их принять чью-либо сторону в конфликте, отмечает Politico.

  • С начала полномасштабной войны России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро. Большая часть средств (около 210 миллиардов евро) хранится в Евросоюзе, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций. Власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года.

  • Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагал направить 90% доходов от замороженных российских активов в Европейский фонд мира, из которого сейчас выделяются деньги на военную помощь Украине. 

  • Пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков говорил, что причастные к конфискации российских активов «естественно станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».

RusDelfi
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