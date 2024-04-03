„Сделали недостаточно для защиты гуманитарных работников“. Страны Запада обрушились на Израиль за гибель семи волонтеров в Газе

Среди погибших, помимо одного палестинца, — граждане стран Запада (Британии, США/Канады, Польши и Австралии). Ожидается, что останки шестерых (за исключением их палестинского коллеги) будут вывезены из Газы через контрольно-пропускной пункт „Рафах“ на границе с Египтом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделает „все возможное, чтобы подобное не повторилось“, подчеркнув, что авиаудар был нанесен непреднамеренно.

Однако некоторые лидеры стран Запада решительно осудили действия Израиля, предположив, что правительство Нетаньяху сделало недостаточно для обеспечения безопасности гуманитарных работников в Газе.

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль „сделал недостаточно для защиты гуманитарных работников, пытающихся оказать крайне необходимую помощь гражданскому населению“, и призвал к быстрому расследованию инцидента.

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что потрясен убийством трех британских граждан, погибших в результате израильского удара, и назвал ситуацию в Газе „все более невыносимой“.

В разговоре с израильским премьер-министром во вторник вечером Сунак потребовал „тщательного и прозрачного независимого расследования“ произошедшего.

В свою очередь глава МИД Британии Дэвид Кэмерон потребовал от Израиля внести изменения в действия вооруженных сил, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных работников в будущем.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что в телефонном разговоре с Нетаньяху выразил „гнев и озабоченность“, назвав убийство гражданина Австралии совершенно неприемлемым.

Израильский авиаудар вызвал „предсказуемый гнев“ со стороны Польши, заявил в среду премьер-министр страны Дональд Туск.

„Господин премьер-министр Нетаньяху, господин посол Ливне (речь идет о после Израиля в Польше Якове Ливне — Би-би-си), подавляющее большинство поляков продемонстрировали полную солидарность с Израилем после атаки ХАМАС (7 октября)“, — написал Туск в соцсети X.