„Сделали недостаточно для защиты гуманитарных работников“. Страны Запада обрушились на Израиль за гибель семи волонтеров в Газе(3)
Израильское правительство оказалось под давлением со стороны международного сообщества после нанесенного ЦАХАЛ авиаудара по сектору Газа, в результате которого погибли семь сотрудников благотворительной американской организации World Central Kitchen (WCK). Израиль признал ответственность за гибель людей, пишет Русская служба BBC.
Среди погибших, помимо одного палестинца, — граждане стран Запада (Британии, США/Канады, Польши и Австралии). Ожидается, что останки шестерых (за исключением их палестинского коллеги) будут вывезены из Газы через контрольно-пропускной пункт „Рафах“ на границе с Египтом.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделает „все возможное, чтобы подобное не повторилось“, подчеркнув, что авиаудар был нанесен непреднамеренно.
Однако некоторые лидеры стран Запада решительно осудили действия Израиля, предположив, что правительство Нетаньяху сделало недостаточно для обеспечения безопасности гуманитарных работников в Газе.
Президент США Джо Байден заявил, что Израиль „сделал недостаточно для защиты гуманитарных работников, пытающихся оказать крайне необходимую помощь гражданскому населению“, и призвал к быстрому расследованию инцидента.
Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что потрясен убийством трех британских граждан, погибших в результате израильского удара, и назвал ситуацию в Газе „все более невыносимой“.
В разговоре с израильским премьер-министром во вторник вечером Сунак потребовал „тщательного и прозрачного независимого расследования“ произошедшего.
В свою очередь глава МИД Британии Дэвид Кэмерон потребовал от Израиля внести изменения в действия вооруженных сил, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных работников в будущем.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что в телефонном разговоре с Нетаньяху выразил „гнев и озабоченность“, назвав убийство гражданина Австралии совершенно неприемлемым.
Израильский авиаудар вызвал „предсказуемый гнев“ со стороны Польши, заявил в среду премьер-министр страны Дональд Туск.
„Господин премьер-министр Нетаньяху, господин посол Ливне (речь идет о после Израиля в Польше Якове Ливне — Би-би-си), подавляющее большинство поляков продемонстрировали полную солидарность с Израилем после атаки ХАМАС (7 октября)“, — написал Туск в соцсети X.
„Сегодня вы подвергаете эту солидарность очень тяжелому испытанию. Трагическое нападение на добровольцев и ваша реакция на это вызывают предсказуемый гнев“, — добавил он.
Со своей стороны посол Израиля Яков Ливне заявил, что „крайне правые и левые“ в Польше обвиняют Израиль в преднамеренном убийстве, добавив, что „антисемиты всегда останутся антисемитами“.
Благотворительная организация World Central Kitchen заявила, что скорбит о гибели семи „героев и прекрасных душ“. По ее словам, волонтеры были убиты в результате „целенаправленной атаки“, которая была предпринята несмотря на то, что группа координировала свои действия с израильскими войсками.
По словам представителя ООН, израильский удар является либо результатом „ужасающего провала в деконфликтинге (предотвращении случайных столкновений — Би-би-си)“, либо доказательством того, что существующая сейчас система не соответствует заявленным целям.
Глава гуманитарной службы ООН Джейми Макголдрик заявил, что нападение в понедельник не было единичным случаем: с октября в Газе погибло около двухсот гуманитарных работников.
World Central Kitchen, которая работает в секторе Газа уже несколько месяцев и только что доставила вторую 400-тонную партию помощи по морю с Кипра, играет все более заметную и важную роль в предотвращении сползания Газы к голоду.
Глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильский удар, в результате которого погибли семь гуманитарных работников в Газе, был грубой ошибкой, произошедшей из-за неправильной идентификации в очень сложных обстоятельствах.
Халеви подчеркнул важность продолжения доставки помощи жителям Газы.