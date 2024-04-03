За рубежом
03.04.2024, 17:06

ЭКСКЛЮЗИВ | Как украинцам удается атаковать объекты в глубине России и почему российская ПВО не может их предотвратить?

 
Дроны запускают с территории России?
Скриншот
Скриншот
ФОТО: @RALee85 | X

Почему украинские дроны могут безнаказанно залетать так далеко на территорию России? И правда ли, что россияне больше не в безопасности в тылу? Выяснил Delfi.

В минувший вторник утром украинские дроны впервые залетели на территорию Татарстана, где атаковали предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. По данным властей, атака в Елабуге привела к жертвам. В СМИ сообщалось, что этот завод производит дроны, которые используются для атак на Украину. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что теракты не причинили серьезного ущерба и производственный процесс предприятий не был нарушен.

Завод по производству дронов-камикадзе типа „Шахед“ расположен на территории особой экономической зоны „Алабуга“, и РБК-Украина со ссылкой на источник сообщило, что завод по сборке дронов подвергся нападению. Как утверждал источник издания, нападение, в результате которого был нанесен серьезный ущерб производственным объектам, осуществила украинская военная разведка ГУР. Baza писала, что на территорию „Алабуги“ залетели три дрона, которые повредили два производственных здания.

RusDelfi
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