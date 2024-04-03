ЭКСКЛЮЗИВ | Как украинцам удается атаковать объекты в глубине России и почему российская ПВО не может их предотвратить?

В минувший вторник утром украинские дроны впервые залетели на территорию Татарстана, где атаковали предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. По данным властей, атака в Елабуге привела к жертвам. В СМИ сообщалось, что этот завод производит дроны, которые используются для атак на Украину. В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что теракты не причинили серьезного ущерба и производственный процесс предприятий не был нарушен.