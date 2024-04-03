The Guardian: ГУР Украины планирует уничтожить Крымский мост

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины намерено в 2024 году совершить третью попытку уничтожить Крымский мост - почти девятнадцатикилометровое сооружение, соединяющее континентальную территорию России с аннексированным Крымом. Об этом в среду, 3 апреля, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных сотрудников украинской спецслужбы.

В ГУР считают, что смогут вывести мост из строя в ближайшее время. „Мы сделаем это в первой половине 2024 года“, - цитирует одного из представителей ГУР британское издание. Он добавил, что глава ГУР Кирилл Буданов уже располагает „большинством средств для выполнения этой задачи“. Издание отмечает, что атака на мост входит в одобренный Владимиром Зеленским план по „минимизации“ присутствия России в Черном море.

Атаки на корабли Черноморского флота РФ

За последние пять месяцев Украина потопила семь десантных катеров и больших кораблей, принадлежащих Черноморскому флоту РФ, указывает газета. Последний из них, патрульный корабль „Сергей Котов“, был уничтожен 5 марта в результате атаки с участием 10 украинских морских дронов Magura V5, начиненных взрывчаткой. Судно в тот момент патрулировало территорию южнее Крымского моста. Представители ГУР, на которых ссылается The Guardian, заявили, что это была „подготовительная операция“ перед очередной атакой на мост.

Однако британское издание выразило сомнение в том, что ГУР в состоянии провести спецоперацию против такой хорошо защищенной цели. Россия приняла обширные меры по защите моста, усилив противовоздушную оборону и развернув „баржу-мишень“ в качестве приманки для управляемых ракет, пишет The Guardian.

Взрывы на Крымском мосту

Для президента РФ Владимира Путина Крымский мост является ощутимым напоминанием о том, что он считает одним из своих величайших политических достижений: „возвращение“ полуострова в состав России в 2014 году с помощью фиктивного референдума, проведенного под контролем российских войск, фактически оккупировавших Крым, напоминает The Guardian.