Информация Yle: мотив стрельбы в финской школе связан с буллингом

В стрельбе подозревается 12-летний ученик 6-го класса, который, по информации Yle, был жертвой буллинга.

Мотив преступления напрямую связан с его травлей в школе.

В результате стрельбы погиб 12-летний мальчик, и еще две его сверстницы были тяжело ранены и находятся в больнице на стационарном лечении.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Подозреваемый и убитый – граждане Финляндии. Одна из пострадавших учениц школы – гражданка Финляндии и Косово, вторая – только Финляндии.

Полиция начала предварительное расследование того, как огнестрельное оружие попало в руки подозреваемого.

По словам следователя Марко Сярккя, в настоящее время полиция проводит техническое расследование и допросы, чтобы определить, где именно в школе стреляли.

– На данный момент предполагается, что подозреваемый скрылся с места происшествия. По возможным записям камер видеонаблюдения мы узнаем о его передвижениях и обстоятельствах случившегося, – говорит Сяркя.

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