Неймара уже не радуют саудовские миллионы. Куда дальше?

Зарплата — сумасшедшая, но матчей минимум

„Аль-Хиляль“ не пожалел денег на Неймара. „ПСЖ“ за бразильца получил 90 миллионов евро — это рекорд как для саудовской лиги (там больше предпочитали брать свободных агентов), так и для парижан. Футболисту насыпали то ли 150 (по данным инсайдера Фабрицио Романо), то ли 200 (Sky Sports) миллионов евро за сезон при контракте на два года, пишет Sportmail.

Такая зарплата сделала Неймара одним из самых высокооплачиваемых футболистов лиги, и он некоторое время играл на все деньги — в трех турах чемпионата отдал две голевые передачи, добавив гол в двух матчах местной ЛЧ. Но в октябре 2023-го бразилец порвал „кресты“ и травмировал мениск. Прогноз был самым неблагоприятным (и таким и остается) — форвард вернется не раньше начала следующего сезона.

Итак, у Неймара контракт на два сезона и бешеная зарплата, но минимум один сезон он пропустит. Для клуба это провал и огромные финансовые потери, и в январе даже появилась информация, что с бразильцем расторгли контракт. Однако Романо быстро все опроверг, заявив, что контракт действует, зарплату форварду платят, его просто исключили из состава на сезон ради соблюдения лимита на легионеров (максимум восемь в заявке).

Казалось бы, Неймару надо сидеть тихо — половину контракта он пролежит в лазарете, но получит все свои сотни миллионов. В такой ситуации, кажется, надо думать о том, как провести второй сезон на невероятном уровне, чтобы компенсировать 10 пропущенных месяцев. Но нет — Неймар, похоже, думает о другом.

За неделю слухи отправили Неймара в три клуба

Долгое время о возможных вариантах для бразильца ничего не было слышно, но в марте вдруг один за другим появились слухи. Например, испанский Sport сообщил, что Неймар попросил „Аль-Хиляль“ на будущий год отправить его в аренду в „Барселону“. Никаких подтверждений этому не нашлось, и некоторое время спустя сам же Sport сообщил, что такая сделка невозможна — у „Барселоны“ нет денег. Звучит правдоподобно.