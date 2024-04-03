В Нарве не могут найти руководителей школы и дома культуры. Кандидаты не соответствуют требованиям

Прием документов на должность руководителя нарвского дома культуры „Ругодив“ завершился 31 января. После проверки пяти кандидатов на соответствие квалификационным требованиям отдел культуры нарвской управы согласовал время собрания конкурсной комиссии, рассказали в пресс-службе города.

Комиссия определила кандидатов, которые прошли на следующий этап конкурса. Некоторых кандидатов специалисты горуправы попросили выслать дополнительные документы. Но на заключительном этапе конкурса оказалось, что ни один из претендентов на должность директора не соответствует должности.

Зимний конкурс уже не первый, который закончился без результата. По словам вице-мэра Мессурме Писаревой, на данный момент управа проводит необходимые согласования, в результате которых она намерена пересмотреть требования к кандидатам. Мэр Нарвы Яан Тоотс распорядился решить данный вопрос в кратчайшие сроки, отметили в пресс-службе.

На данный момент исполняющим обязанности директора является депутат Елена Каврус.

Прием документов на должность директора Пяхклимяэской школы завершился 2 февраля. О своем участии в конкурсе заявил только один кандидат. Первое собрание конкурсная комиссия провела 16-го февраля, после чего пригласила кандидата на собеседование 11 марта. 20 марта конкурсная комиссия не признала кандидата соответствующим должности директора.

На место директора школы Пяхклимяэ отдел культуры Нарвы планирует объявить новый конкурс. По комментарию руководителя отдела культуры Ларисы Дегель, условия конкурса исходят из закона, в связи с чем все квалификационные требования останутся прежними. Сейчас исполняющей обязанности директора остается депутат Ирина Янович.

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