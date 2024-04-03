МНЕНИЕ | Эдвард Лукас: Борьба с кремлевским империализмом – лучший способ противостоять Китаю

Позорная нерешительность в Берлине, Вашингтоне и других столицах причиняет огромные страдания и материальный ущерб Украине и представляет собой большой риск для всех нас. Российская военная машина не остановится, пока не будет побеждена. Либо Запад победит с помощью Украины, либо мы сами в будущем будем сражаться с Россией на гораздо худших условиях.

Такая перспектива довольно пугающая. Но угроза со стороны Коммунистической партии Китая (КПК) еще больше. Россия пытается восстановить свою сферу влияния главным образом в соседних странах. Это также может вызвать проблемы вдали от соседних стран, особенно в странах Африки к югу от Сахары. Но в отличие от своего предшественника, Советского Союза, Россия не претендует на глобальное доминирование.