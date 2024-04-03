Нарвский детский сад „Красная шапочка" изменил название и получил нового директора. Скоро открытие

Киссин имеет большой опыт работы в системе дошкольного образования, в том числе на руководящей должности. Кроме того, она отвечает всем квалификационным требованиям и обладает хорошими рекомендациями со стороны попечительского совета, отметили в пресс-службе.

Киссин хорошо знает детский сад, так как проработала в нем четыре года. Сейчас она работает в нем завучем. Директором до 15 апреля остается Хели Адамович. После торжественного открытия „Ваналинна“, запланированного на 15 апреля, обязанности директора перейдут к Киссин. „Пока мне сложно что-то сказать, я еще не подписала документы, и в садике у нас идет активный переезд в новое здание на улице Харидузе“, - ответила RusDelfi Елена Киссин на вопрос, как она готовится к вступлению в новую должность.

Новое название „Ваналинна“ было выбрано для детского сада еще прошлой осенью, поскольку он находится рядом с Нарвской Ваналиннаской основной школой. Название обсуждали в попечительском совете и в коллективе, после чего его одобрила горуправа. Площадь нового детского сада - 2173 квадратных метра.

Новый детсад готовили на шесть групп - четыре обычные и две ясельные. На первом этаже расположены рабочие помещения сотрудников, ясельные группы, большой музыкальный и спортивный зал, столовая. На втором этаже - детские группы. Также в здании должны работать бассейн, соляная камера и сауна.

Прежнему помещению детсада по адресу ул. Креэнхольми, 8а было уже около 60-ти лет.

Изначально все кандидаты, отправившие CV на должность руководителя детского сада, были допущены ко второму этапу конкурса. Собеседования с кандидатами состоялись 1 апреля.

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