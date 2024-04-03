Карпин о переезде в Эстонию: пока будем жить на расстоянии

– В прошлом году вы сказали, что думаете о переезде в Эстонию. С тех пор вам постоянно это припоминают, все считали, что вы закидываете удочку для ухода из «Ростова» в конце сезона.

– Я тогда сказал, что сегодня здесь сижу, а завтра что-то произойдет, и я скажу: «До свидания». Ну, условно.

Главный тренер „Ростова“ и сборной России Валерий Карпин в интервью Sport24 рассказал о лучших для него городах на Земле. — Лучший город Земли? — Сан-Себастьян. Еще люблю Виго, Нарву, Таллинн и Ростов.

– Одно дело, если так скажет любой из нас, другое дело – вы, главный тренер сборной России. Очевидно, это вызывает резонанс.

– Да, я понимаю, что это резонанс вызывает, но это может произойти с любым человеком.

Ну вот, пример – Клопп сказал: «Все, я устал. Хочу год пожить нормально». Случилось же? Случилось. Это может произойти с кем угодно, и с вами тоже. Например, надоела работа.

– Семья будет жить в Эстонии?

– Ну да, уже давно все решено.

– Вы сможете жить на расстоянии?

– Да. Пока собираемся так, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Дарья Карпина рассказала о своих планах, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме. – Вы переехали жить в Эстонию? – Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита (дочь Дарьи от другого брака – прим.ред) уже год живет в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. – Вернетесь потом в Ростов или насовсем переедете? – Летом насовсем. Надо к школе готовиться. – Валерий Георгиевич уходит летом из „Ростова“? – Нет. Переезжаю я и девочки. – Почему в Нарву? – На самом деле, не в Нарву, а в Таллинн. Переезжаем. Даше в сентябре уже в подготовишки, поэтому переезжаем готовиться к школе. – Почему не в Нарве остаетесь? – Детям в Таллинне проще выучить язык, – написала жена главного тренера „Ростова“ и сборной России Валерия Карпина.

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