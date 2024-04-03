В Пыхья-Таллинне впервые пройдет весенний забег

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в Пыхья-Таллинне с его зелеными парками и морским побережьем, удобно заниматься спортом. «Надеемся, что весенний забег в Пыхья-Таллинне послужит мотивацией, чтобы больше двигаться и тренироваться. Ждём любителей двигаться на весенний забег в любом возрасте,» сказала Пихлап.

«Взрослые могут пробежать дистанцию 5 км, подростки – 2,5 км, а для детей предусмотрен веселый детский забег. Дистанцию также можно преодолеть пешком. Приглашаем принять в соревнованиях участие также людей в инвалидных колясках, которые могут преодолеть дистанцию в 300 или 900 метров», — добавила Пихлап.

Все кто закончит забег получат медаль. Детей ждет диплом и подарок.

«Пыхья-Таллиннский I весенний забег» пройдет 28 апреля в прибрежном парке на Штромке. Участие бесплатное. Дополнительная информация и регистрация: www.tallinn.ee/ru/pohja/kevadjooks

На время забега движение не будет перекрыто.

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