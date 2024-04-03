Бельгийский велогонщик спас лошадь: благодаря опыту с детства

Животное появилось на обочине дороги и бежало параллельно движению пелотона. Дэниелс решил схватить животное за уздечку и медленно остановил его. Потом, уже на обочине, передал напуганную лошадь полицейскому, который подъехал на мотоцикле, пишет Sport24.ua.

После окончания гонки свои действия Ларс Дэниелс прокомментировал так.

"Я думал, что можно сделать с этим? Если конь продолжит скакать дальше и будет сбит какой-то техмашиной, ущерб будет колоссальным. Я решил ехать рядом с животным, попытаться успокоить его. Я схватил поводья и затормозил, чтобы остановить его. Вскоре подъехал полицейский на мотоцикле и сказал, что дальше он все сделает сам", – приводит слова велогонщика Сycling Magazine.

Велогонщик добавил также, что у него есть опыт общения с лошадьми, ведь в детстве он посещал школу верховой езды.

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