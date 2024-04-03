03.04.2024, 13:30
МНЕНИЕ | Олег Самородний: Кылварт подорвался на бомбах, заложенных Сависааром
Когда рванет самая мощная бомба -"агент Кремля" - центристов не станет
ФОТО: | Delfi Meedia
Полная политическая деградация Центристской партии, кажется, становится очевидной для всех людей, способных к элементарному логическому анализу. Профессиональные партийцы-центристы, естественно, не в счет. Их отчаянное положение обязывает их излучать искрящийся, по сути, инфантильный оптимизм, пишет Олег Самородний.
А меж тем, уже даже партийные ветераны начинают публично обсуждать, кто виноват – Михаил Кылварт или Юри Ратас – в нынешнем столь плачевном положении некогда влиятельнейшей партии страны. По моему мнению, ни тот, ни другой. Они оба актеры второго плана на политической арене Эстонии, которые на каком-то этапе возомнили себя постановщиками массовых электоральных представлений.