МНЕНИЕ | Олег Самородний: Кылварт подорвался на бомбах, заложенных Сависааром

А меж тем, уже даже партийные ветераны начинают публично обсуждать, кто виноват – Михаил Кылварт или Юри Ратас – в нынешнем столь плачевном положении некогда влиятельнейшей партии страны. По моему мнению, ни тот, ни другой. Они оба актеры второго плана на политической арене Эстонии, которые на каком-то этапе возомнили себя постановщиками массовых электоральных представлений.