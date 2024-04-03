Что будет с 12-летним подозреваемым в школьной стрельбе?(5)
Уголовная ответственность в Финляндии наступает с 15-летнего возраста, поэтому подозреваемый шестиклассник не будет арестован и не предстанет перед судом. Эксперты рассказывают, что может произойти с ним после случившегося, пишет Yle.
Подозреваемому в стрельбе в школе Виертола в Вантаа 12 лет. Жертвы – дети того же возраста, учащиеся в шестом классе.
Полиция задержала подозреваемого во вторник утром, вскоре после стрельбы. С собой у него обнаружили ручное огнестрельное оружие.
Комиссар по уголовным делам Киммо Хювяринен сообщил на пресс-конференции во вторник, что полиция расследует это дело как преднамеренное убийство и два покушения на убийство.
Согласно финскому законодательству, уголовная ответственность наступает, когда человеку исполняется 15 лет. Поскольку подозреваемый в стрельбе в школе Вантаа моложе этого возраста, он не несет уголовной ответственности за свои действия.
12-летнего ребенка нельзя посадить в тюрьму. По словам руководителя расследования Марко Сярккя, после допроса полиция передаст подозреваемого социальным органам.
Профессор уголовного права Сакари Меландер из Университета Хельсинки поясняет, что лицо моложе 15 лет может быть задержано по особой причине на срок до 24 часов, но затем его должны отпустить.
По мнению всех, опрошенных Yle экспертов, сейчас власти взвешивают, какие меры защиты детей будуть необходимы в случае с подозреваемым.
По мнению профессора Университета Турку Тату Хюттинена, в процессах, касающихся детей, необходимо учитывать наилучшие интересы ребенка.
– И в этом случае речь идет также об интересах подозреваемого.
Уполномоченный по делам ребенка Элина Пеккаринен говорит, что ребенок, совершивший тяжкое преступление, может, среди прочего, быть срочно помещен под опеку и изъят из семьи. Однако путь не предопределен.
– Необходимо оценивать комплексно психическое и физическое состояние здоровья ребенка и в соответствии с этим выбирать подходящее место размещения, – говорит Пеккаринен.
Подозреваемый не предстанет перед судом
По данным полиции, подозреваемый признал свои действия на предварительном допросе, но официально его не допрашивали.
Даже если в ходе предварительного расследования выяснится, что подозреваемый виновен в убийстве и покушении на убийство, к нему не может быть применено уголовное наказание. В этом случае преступление вообще не будет рассматриваться в суде.
Однако дети в возрасте до 15 лет несут ответственность за причиненный вред. Пострадавшие и их родственники могут потребовать в гражданском суде компенсации, например, за боль или страдания.
По оценкам специалистов, трагедия может вызвать обсуждение вопроса о снижении возраста уголовной ответственности.
Сакари Меландер не считает, что снижение возраста уголовной ответственности будет эффективной мерой по предотвращению подобных преступлений.
Омбудсмен Элина Пеккаринен говорит, что прекрасно понимает, что насилие над детьми вызывает сильное чувство несправедливости и потребность найти виновных.
– Важно помнить, что подозреваемый – еще маленький ребенок. Наша задача как взрослых – позаботиться о том, чтобы дети не делали подобных вещей.
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