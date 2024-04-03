Что будет с 12-летним подозреваемым в школьной стрельбе?

Подозреваемому в стрельбе в школе Виертола в Вантаа 12 лет. Жертвы – дети того же возраста, учащиеся в шестом классе.

Полиция задержала подозреваемого во вторник утром, вскоре после стрельбы. С собой у него обнаружили ручное огнестрельное оружие.

Комиссар по уголовным делам Киммо Хювяринен сообщил на пресс-конференции во вторник, что полиция расследует это дело как преднамеренное убийство и два покушения на убийство.

Согласно финскому законодательству, уголовная ответственность наступает, когда человеку исполняется 15 лет. Поскольку подозреваемый в стрельбе в школе Вантаа моложе этого возраста, он не несет уголовной ответственности за свои действия.

12-летнего ребенка нельзя посадить в тюрьму. По словам руководителя расследования Марко Сярккя, после допроса полиция передаст подозреваемого социальным органам.

Профессор уголовного права Сакари Меландер из Университета Хельсинки поясняет, что лицо моложе 15 лет может быть задержано по особой причине на срок до 24 часов, но затем его должны отпустить.

По мнению всех, опрошенных Yle экспертов, сейчас власти взвешивают, какие меры защиты детей будуть необходимы в случае с подозреваемым.

По мнению профессора Университета Турку Тату Хюттинена, в процессах, касающихся детей, необходимо учитывать наилучшие интересы ребенка.

– И в этом случае речь идет также об интересах подозреваемого.

Уполномоченный по делам ребенка Элина Пеккаринен говорит, что ребенок, совершивший тяжкое преступление, может, среди прочего, быть срочно помещен под опеку и изъят из семьи. Однако путь не предопределен.

– Необходимо оценивать комплексно психическое и физическое состояние здоровья ребенка и в соответствии с этим выбирать подходящее место размещения, – говорит Пеккаринен.

Подозреваемый не предстанет перед судом

По данным полиции, подозреваемый признал свои действия на предварительном допросе, но официально его не допрашивали.