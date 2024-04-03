03.04.2024, 09:47
Роналду в огне - всего один тайм на поле, опять хет-трик и новый рекорд клуба(1)
ФОТО: | Scanpix
Сегодня ночью форвард „Аль-Насра“ трижды забил „Абхе“ в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Теперь на счету португальца 65 хет-триков в карьере. Аргентинец провел 57 матчей такого рода. При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.
В последний раз форвард оформлял два хет-трика подряд в 2015 году, выступая за „Реал“. 12 сентября он забил пять голов „Эспаньолу“ в Ла Лиге, 15-го – три „Шахтеру“ в Лиге чемпионов, пишет Sports.ru.
В итоге „Аль-Наср“ одержал победу со счетом 8:0 - это самый крупный счет в истории клуба.
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