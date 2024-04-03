Роналду в огне - всего один тайм на поле, опять хет-трик и новый рекорд клуба

Сегодня ночью форвард „Аль-Насра“ трижды забил „Абхе“ в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Теперь на счету португальца 65 хет-триков в карьере. Аргентинец провел 57 матчей такого рода. При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.