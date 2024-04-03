WP: США указывали России на „Крокус“ как цель террористов

“Высокая степень конкретности предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона, что „Исламское государство“ готовит нападение, угрожающее большому количеству мирных жителей, и прямо противоречит утверждениям Москвы, что предупреждения США носили слишком общий характер, чтобы помочь предотвратить теракт“, - говорится в публикации WP.

Вашингтон регулярно делится информацией о возможных террористических атаках с иностранными государствами, следуя принципу, известному как „обязанность предупреждать“.

Однако „передавать противнику информацию о конкретных целях является необычным шагом“, приводит WP оценку экспертов: „Ведь это связано с риском раскрытия путей получения США разведданных и может поставить под угрозу разведывательную деятельность или человеческие источники“.

Однако информация о подготовке теракта в концертном зале означала и потенциальную угрозу для американцев в России, поясняется в статье. После теракта в „Крокусе“ американские спецслужбы заявили, что за ним стоит ячейка “Исламского государства“ под названием „Вилаят Хорасан“, однако Владимир Путин и ФСБ попытались возложили ответственность на Украину и пожаловались на неконкретность указаний США.

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