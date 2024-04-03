Четыре звезды спорта вошли в список миллиардеров Forbes

Состояние Джордана за год увеличилось на $1,2 млрд — до $3,2 млрд. Легендарный баскетболист стал первым спортсменом-миллиардером в 2015 году, через много лет после завершения карьеры. Джордан заработал более $1,8 млрд от партнерства с различными корпорациями, наиболее известной из которых является Nike (выпускает обувь и одежду под брендом Air Jordan). Кроме того, в 2010 году он купил клуб НБА „Шарлотт Хорнетс“ за $175 млн, а продал в августе 2023-го за $3 млрд. В рейтинге миллиардеров 61-летний Джордан занимает 1033-е место, пишет РБК.

Состояние 48-летнего Вудса за год выросло с $1,1 млрд до $1,3 млрд. Гольфист и Леброн Джеймс остаются единственными действующими спортсменами в списке миллиардеров Forbes. Вудс за свою карьеру заработал более $1,7 млрд, большая часть которых — за счет рекламных контрактов. Его почти 30-летнее партнерство с Nike подошло к концу в январе, после чего Вудс анонсировал свою собственную линию одежды — Sun Day Red.

У 39-летнего Леброна Джеймса состояние также выросло на $200 млн — до $1,2 млрд. За свою 20-летнюю карьеру баскетболист заработал более $1 млрд на площадке и за ее пределами. Он вкладывался в недвижимость, в такие компании, как Blaze Pizza, собственную продюсерско-развлекательную компанию SpringHill. У Джеймса есть доли в Fenway Sports Group, которая владеет бейсбольным клубом „Бостон Ред Сокс“, футбольном „Ливерпуле“ и команде НХЛ „Питтсбург Пингвинз“.

64-летний Мэджик Джонсон впервые попал в рейтинг Forbes, его состояние оценивается в $1,2 млрд. Он является совладельцем клуба „Вашингтон Коммандерс“ (американский футбол), „Лос-Анджелес Доджерс“ (бейсбол), „Лос-Анджелес Спаркс“ (женская НБА) и „Лос-Анджелес“ (футбол, MLS). Большую часть его богатства составляет доля в компании EquiTrust, занимающейся страхованием жизни в Айове.

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