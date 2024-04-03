ВИДЕО | В Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение. Разрушены здания, есть погибшие

Метеорологическая служба Тайваня сообщила, что произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр находился примерно в 18 километрах к юго-юго-западу от Хуаляня. Японское метеорологическое агентство сообщило, что магнитуда землетрясения составила 7,7, Геологическая служба США оценила магнитуду в 7,4. После первого землетрясения на Тайване зарегистрировали около 40 повторных толчков магнитудой до 6,5.

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Из-за землетрясения больше 354 тысяч домохозяйств в Тайване остались без электричества, но к 11:30 утра (6:30 мск) свет вернули 95% потребителей.

После землетрясения власти Тайваня, Японии и Филиппин выпустили предупреждение о цунами, которое вскоре отменили. Метеорологическое агентство Японии сообщило, что спустя 15 минут после землетрясения у побережья острова Йонагуни обнаружили волну цунами высотой 30 сантиметров.

Землетрясение в Тайване стало самым сильным с 1999 года, когда произошло одно из самых разрушительных землетрясений в регионе. Тогда в результате толчков магнитудой 7,6 погибли около 2400 человек и пострадали около 100 тысяч человек, а 50 тысяч зданий были разрушены или повреждены.

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