ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (769-й день) | Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждены детский сад, колледж и местное предприятие, пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей.

Изменение в законе позволяет увеличить число граждан Украины, которые могут быть мобилизованы, за счет призывников в возрасте 25 и 26 лет.

При подготовке законопроекта министерство обороны Украины обосновывало его необходимостью пополнения мобилизационного резерва. Изменение в законе позволяет увеличить число граждан, которые могут быть мобилизованы, за счет призывников в возрасте 25 и 26 лет. До этого принудительной мобилизации подлежали украинцы в возрасте от 27 до 60 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снижающий предельный возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет , пишет Deutsche Welle .

Подразделения ракетных войск нанесли удары по восьми артиллерийским системам, одному противотанковому средству, реактивной системе залпового огня и шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по зенитному ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава ВС РФ.

На ореховском направлении украинские военные отразили две атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области.

На новопавловском направлении ВСУ отбили 18 атак в районах Новомихайловки и Урожайного Донецкой области

На авдеевском направлении украинские военные отразили десять атак в районах населенных пунктов Бердычи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На лиманском направлении украинские военные отразили восемь атак в районе Тернов Донецкой области.

Российские войска нанесли два ракетных и 43 авиационных удара, а также совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.

В российском Нижнекамске украинский беспилотник нанес удар по установке первичной переработки нефти.

Как утверждает агентство Reuters, которое проанализировало изображения с последствиями атаки по НПЗ в Нижнекамске, украинский беспилотник нанёс удар по установке первичной переработки нефти.На долю этой установки приходится около половины общей годовой производственной мощности завода, составляющей более 17 млн тонн (340 тысяч баррелей в день), уточняет агентство.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не поддерживал удары по целям за пределами территории Украины. На пресс-конференции после встречи с главой французского МИД Стефаном Сежурне журналист задал Блинкену вопрос, считает ли он стратегический подход Украины, которая нарастила число ударов по российским нефтяным заводам, правильным, пишет Meduza.

Блинкен ответил, что США с первого дня войны делали все возможное, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии. «В то же время мы не поддерживали и не были включены в удары Украины за пределами ее территории», — добавил госсекретарь США.

Стефан Сежурне, в свою очередь, назвал украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы «легитимной обороной».

В Украине создается электронный кабинет военнообязанного. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного, пишет BBC.

Закон предполагает создание реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который, как предполагается, позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим. В реестре будет храниться персональная информация о призывниках, военнообязанных и резервистах, в том числе их служебные данные.

Согласно закону, на каждого призывника, военнообязанного и резервиста создается военно-учетный документ (сертификат) в электронной форме.

Эта инициатива вызвала противоречивые отклики в Украине. В частности, высказывались мнения, что этот закон угрожает личной безопасности военнослужащих, вызывает сомнения с точки зрения национальной безопасности и противоречит украинской Конституции. Об этом заявлял, в частности, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Критики закона указывали, что информация о военных будет храниться на серверах за пределами Украины и поэтому защита конфиденциальных данных не может быть гарантирована.