Российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже

Российские гребцы не выступят на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Такое решение было принято спортсменами и тренерским штабом национальной команды, отмечают в федерации. Члены президиума ФГСР поддержали данное решение.

Причиной отказа от отборочных соревнований являются условия, предъявленные российским спортсменам Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией гребного спорта.

„Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может“, — заявил президент ФГСР Алексей Свирин.

Он добавил, что нынешняя ситуация „противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия“.

Поскольку российские гребцы не примут участия в последних отборочных соревнованиях, они, естественно, пропустят и Олимпийские игры в Париже, которые начнутся в конце июля.

Три года назад российские гребцы завоевали две серебряные медали на Олимпийских играх в Токио.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам из России и Беларуси выступать на Олимпийских играх-2024 в Париже индивидуально и в нейтральном статусе. Спортсмены, поддерживающие войну или имеющие связи с вооруженными силами или службами безопасности России или Беларуси, не смогут принимать участие в играх.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) так же не допустил российских и белорусских спортсменов до участия в параде делегаций на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.