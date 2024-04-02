Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Что известно и при чем тут иранские дроны

В пресс-службе главы Татарстана заявили, что в результате „серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен“.

В Нижнекамске беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод, но был обезврежен системой радиоэлектронной борьбы, заявил мэр города Рамиль Муллин. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

По данным Reuters, дрон атаковал установку первичной переработки нефти АВТ-7 на НПЗ „Танеко“, принадлежащем „Татнефти“. Это третий по величине нефтеперерабатывающий завод в России, примерно на 1300 км удаленный от линии фронта в Украине, а на долю установки приходится около половины общей годовой производственной мощности завода.

В то же время источник издания „Коммерсант-Казань“ утверждает, что беспилотник врезался в ограждение территории „Танеко“, „развалился на куски“ и загорелся. Еще один дрон, по словам источника, „сам упал где-то“.

С начала года украинские дроны не раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России, что, как сообщали СМИ, привело к сокращению выпуска топлива.

В Елабуге дроны атаковали территорию особой экономической зоны „Алабуга“. Как сообщил телеграм-канал ОЭЗ, в 5:45 утра по местному времени два беспилотника якобы ударили по общежитию.

На опубликованных телеграм-каналами видео, предположительно, беспилотник самолетного типа пикирует на промышленную застройку, после чего раздается мощный взрыв.

Минздрав Татарстана днем сообщил, что в результате атаки беспилотников на объекты в Елабуге пострадали 13 человек, двое из них несовершеннолетние.

Елабуга и дроны

Как сообщали СМИ, на территории ОЭЗ «Алабуга» расположен завод по производству дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия регулярно атакует территорию Украины.

В расследовании журналистов издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ» утверждалось, что к сборке дронов-камикадзе на заводе в особой экономической зоне якобы привлекают в том числе студентов колледжа «Алабуга Политех».