Forbes насчитал в России 125 миллиардеров — их никогда не было так много. Сколько в новом рейтинге эстонцев?

До этого предыдущий рекорд был установлен в 2021 году — тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России. Сразу после начала вторжения в Украину количество российских миллиардеров резко сократилось — до 88 человек в 2022 году. В 2023 году их было 110 человек.

Богатейшим из россиян Forbes назвал владельца „Лукойла“ Вагита Алекперова с состоянием 28,6 миллиарда долларов.

Forbes отмечает, что количество российских миллиардеров могло быть даже большим, но десять человек из числа богатейших бизнесменов после начала войны отказались от гражданства РФ и теперь фигурируют в рейтинге как представители других стран.

Всего в глобальный рейтинг Forbes 2024 года вошел 2781 миллиардер. Тройка лидеров за год не изменилась — это президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (233 миллиарда), основатель Tesla Илон Маск (195 миллиардов) и создатель Amazon Джефф Безос (194 миллиарда).

Под номером 1496 в рейтинге значится единственный миллиардер от Эстонии - сооснователь британского сервиса международных переводов Wise Кристо Кяэрманн. Первый раз Кяэрманн попал в списки Forbes в 2021 году после выхода стартапа на Лондонскую фондовую биржу.

43-летний Кяэрманн, по данным журнала, имеет состояние в 2,2 млрд долларов. Год назад, судя по указанной в рейтинге информации, его состояние составляло в 1,3 млрд долларов.