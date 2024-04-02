Погранпереход в Нарве предлагают закрывать на ночь, начиная с мая

С февраля этого года Россия закрыла возможность пересечения границы автотранспортом через пограничный переход „Нарва“. Это привело к уменьшению количества пересечений границы – если в январе в направлении въезда и выезда из Нарвы было более 170 000 пересечений, то в феврале их было около 108 000. Существенно уменьшилось и количество пересечений границы в ночное время. В феврале границу в Нарве ночью пересекли 13 тысяч человек, что почти в два раза меньше, чем в январе, говорится в сообщении.

Учитывая все обстоятельства, целесообразно закрыть погранпереход на ночь, с 23 вечера до 7 утра, считает заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

Вейко Коммусаар. „Такое решение подкреплено несколькими обстоятельствами. Во-первых, количество пересекающих границу в ночное время существенно сократилось, поэтому нецелесообразно держать погранпереход открытым 24 часа в сутки. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время, как Россия ведет полномасштабную войну против соседней страны, а Эстония не рекомендует посещать Россию, PPA тратит деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы Нарвский погранпереход был открыт круглосуточно и без выходных.

„Закрытие пограничного пункта на ночь не означает, что пограничный пункт останется пустым – чиновники PPA будут продолжать находиться там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и количество сотрудников пограничного пункта не уменьшится. Это решение дает нам возможность реорганизовать нашу работу таким образом, чтобы мы могли более тщательно проверять пересекающих границу в течение дня и, при необходимости, усилить безопасность на границе“, – добавил Коммусаар.