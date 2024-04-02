Погранпереход в Нарве предлагают закрывать на ночь, начиная с мая(12)
Департамент полиции и погранохраны и Министерство внутренних дел предлагают закрывать на ночь пограничный переход „Нарва“, сообщила „Нарвской газете“ во вторник пресс-служба PPA.
С февраля этого года Россия закрыла возможность пересечения границы автотранспортом через пограничный переход „Нарва“. Это привело к уменьшению количества пересечений границы – если в январе в направлении въезда и выезда из Нарвы было более 170 000 пересечений, то в феврале их было около 108 000. Существенно уменьшилось и количество пересечений границы в ночное время. В феврале границу в Нарве ночью пересекли 13 тысяч человек, что почти в два раза меньше, чем в январе, говорится в сообщении.
Учитывая все обстоятельства, целесообразно закрыть погранпереход на ночь, с 23 вечера до 7 утра, считает заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.
Вейко Коммусаар. „Такое решение подкреплено несколькими обстоятельствами. Во-первых, количество пересекающих границу в ночное время существенно сократилось, поэтому нецелесообразно держать погранпереход открытым 24 часа в сутки. Во-вторых, на наш взгляд, неправильно, что в то время, как Россия ведет полномасштабную войну против соседней страны, а Эстония не рекомендует посещать Россию, PPA тратит деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы Нарвский погранпереход был открыт круглосуточно и без выходных.
„Закрытие пограничного пункта на ночь не означает, что пограничный пункт останется пустым – чиновники PPA будут продолжать находиться там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и количество сотрудников пограничного пункта не уменьшится. Это решение дает нам возможность реорганизовать нашу работу таким образом, чтобы мы могли более тщательно проверять пересекающих границу в течение дня и, при необходимости, усилить безопасность на границе“, – добавил Коммусаар.
Урсула Риймаа, заместитель генерального директора по таможне. „Для таможни важно поддерживать сильный контроль, чтобы предотвращать движение контрабанды и следить за санкциями на восточной границе. На наш взгляд, международная торговля уже перенаправлена из Нарвы, и впредь мы сосредоточимся на проверке багажа и товаров, сопровождающих пассажиров на Нарвском пограничном пункте в дневное время“.
Йоозеп Каасик, вице-канцлер по вопросам внутренней безопасности Министерства внутренних дел. „Министерство внутренних дел подготовило проект изменения организации работы погранперехода и в ближайшее время направит его в правительство. Мы надеемся на решение через пару недель, тогда мы сможем установить новый порядок уже в мае.
Каасик добавил, что Эстония постоянно рекомендует полностью избегать поездок в Россию. По соображениям безопасности может возникнуть необходимость немедленно закрыть пограничные пункты, и тогда возвращение в Эстонию обычным маршрутом может оказаться невозможным. „Риски возможных изменений поездок в Россию известны давно“, – сказал вице-канцлер.
Предложение закрыть на ночь пограничный переход „Нарва“ внесено на неопределенный срок.
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