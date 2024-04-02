Литва отказалась от проведения чемпионата Европы из-за участия российских спортсменов

С 1 по 4 августа в Паневежисе должен был пройти молодежный чемпионат Европы по триатлону, но литовцы отказались от организации соревнований. Согласно официальному пресс-релизу Европейского союза триатлонистов (ЕСТ), возникли „непредвиденные обстоятельства“. На самом деле союз хотел, чтобы в соревнованиях могли участвовать и российские спортсмены, а литовцы, которые поддерживают Украину, с этим не согласны.

Эстонский союз триатлона полностью согласен с решением наших соседей. „Мы полностью поддерживаем решение литовской федерации треатлона об отмене соревнований, организаторы которых из-за решений Европейского союза триатлона были вынуждены допустить к участию спортсменов из России, страны-агрессора, независимо от того, выступают ли они под нейтральным флагом. На наш взгляд, это не было „непредвиденным обстоятельством“, и печально, что такая ситуация вообще возникла“, — прокомментировал Индрек Хяэль, президент Эстонского союза триатлона.

Европейский союз триатлона (ЕСТ) сейчас ищет новую страну, которая была бы готова принять молодежный чемпионат Европы в августе, сентябре или октябре. Ренато Бертранди, итальянский президент ЕСТ, выразил надежду, что в непредвиденной ситуации другая федерация будет готова помочь. „Молодежный фестиваль - одно из самых важных и стратегических событий в нашем календаре, поэтому мы были бы очень благодарны, если бы какой-нибудь национальный союз помог нам решить возникшую проблему в столь короткие сроки“, — сказал он.

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