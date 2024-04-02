Кто этих девушек поймет? Посмотрите, как выясняли отношения жители Ида-Вирумаа сто лет назад!
История складывается из жизней людей, и понять, каким был тот или иной исторический период, можно, окунувшись в быт тех, кто жил в то время. Историк Александр Опенко „по кусочкам“ собирает портреты жителей и гостей Ида-Вирумаа, чтобы сейчас мы могли живо представить, какими были привычные нам места более ста лет назад. Данная подборка открыток поможет перенестись в то время и понять, что какие-то вещи остаются неизменными.
Парень наверняка из открытки ничего и не понял! Это „ да“ или „нет“? Ох, уж эти девушки. Отослано в Оберпален (сейчас - Пыльтсамаа).
„Совестно стало, Саша, что я Вам не написала. Была далеко, впечатлений было много и разных, а я уже Вас и позабыла. Но хотелось бы Вам о себе напомнить, поэтому отправляю открытку на Ваши поиски. Если есть время, напишите: Москва, Серпуховка, Коммерческий Институт. Вот видите, куда я попала. Я чувствую себя там почти как дома. Что Вы делаете? Летом были/не были в Петербурге. Я на своем дряхлом велосипеде почти все лето каталась по миру. Как-то после поездки (была в Тарту), я нашла Вашу открытку. Так как она пришла давно, не стала отвечать – простите! Живите прекрасно! Я в 20-ых числах уезжаю. С новым годом Вас и коллег. Лилли“.
Лоопре, 4 мая 1908 года.
„Дорогая Женя. Очень давно тебе не писала и теперь еще ограничиваюсь открыткой. Уже 4 недели гостит у меня подруга из Царского (Села) и мы с ней так весело проводим время, что совсем нет времени читать, писать или работать. Как ты проводишь это лето? Не сердись на меня и напиши о своем житье-бытье. Посылаю тебе вид с утеса, на который мы ходим почти каждый вечер, компанией. Пока крепко целую и жду вестей. Твоя Вера З.“
Но в Гунгербурге приезжали не только для того, чтобы отдохнуть. Давайте рассмотрим открытки, которые посылали не сами курортники, а люди, которые приезжали подзаработать в Гунгербург и обслуживали всю знать. Это были: гувернантки, портнихи, повара и так далее. Их воспоминаний очень мало, а открытки, которые они посылали вообще считаются раритетом. Перед вами письмо портнихи, которая поехала работать на сезон в Гунгербург.
23.06.1910
Вере Петровой
Дом №3, кв.33
Суконная М-ра
Г.Нарва
„Здравствуй мама!
Я доехала хорошо и сегодня уже начала шить одну блузу.
Вера может приезжать и пусть идёт прямо в дачу Юнгь в те ворота, как и в прошлом году.
Поля“
Написано на стороне открытки:
„Возьмет подушку и одеяло“
Москва, Кузнецкий мост, магазин А.Д. Лямина, ее в.б. Елизавете Евгеньевне Крюковой, 29 июня
„Милая Леночка! У нас страшная жара, так что гуляем только вечером, но море холодное 9-11 градусов. Была у Лениной (?), страшно была рада меня видеть, завтра жду ее к себе. дача у ней плохая, низкие комнаты, душно, числа 4-го – 5-го августа едет уже в Москву. Спрашивала о вас, я сказала, что мы не знаем, когда дадут отгул. Загорели и дети, и она страшно. Они с утра до 2-х часов всегда на море“.
На обороте: „Я продолжаю брать ванны, чувствую себя крепче (…) 1 июня внести деньги за (?) Сама жду денег от Лены. Верно, она жалованье уже получила. Мои, по обыкновению, не пишут.
Целую вас, ваша Л…“
„Дорогая Мери, как вы там здравствуете? Я – плохо, хожу с подвязанными зубами, от купания простудилась и во рту нарыв, адская боль, никуда не хожу, скучаю, хотя еще хорошо, что Костя у меня на даче живет. Вы наверное там сжарились, дети мои вторично успели загореть, я их 3 раза купала в море и 1 раз брала соляную теплую ванну. Пиши. Привет Пете и крестнику“.
„Здравствуй милая и дорогая моя (возмжно - женушка, только „ж“ не прописалось - прим. авт). Шлю тебе привет из г. Нарвы, выехали мы из Юрьева в пятницу. Сейчас еще с эшелонами на вокзале, вероятно, придется ночевать. Завтра сообщу тебе закрытым письмом, где нас разместят, и тогда ты мне напиши. Привет полковнику, поздравь от меня с праздниками. Целую свою дочку. Л-т Саша“
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