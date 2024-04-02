Кто этих девушек поймет? Посмотрите, как выясняли отношения жители Ида-Вирумаа сто лет назад!

Парень наверняка из открытки ничего и не понял! Это „ да“ или „нет“? Ох, уж эти девушки. Отослано в Оберпален (сейчас - Пыльтсамаа).

„Совестно стало, Саша, что я Вам не написала. Была далеко, впечатлений было много и разных, а я уже Вас и позабыла. Но хотелось бы Вам о себе напомнить, поэтому отправляю открытку на Ваши поиски. Если есть время, напишите: Москва, Серпуховка, Коммерческий Институт. Вот видите, куда я попала. Я чувствую себя там почти как дома. Что Вы делаете? Летом были/не были в Петербурге. Я на своем дряхлом велосипеде почти все лето каталась по миру. Как-то после поездки (была в Тарту), я нашла Вашу открытку. Так как она пришла давно, не стала отвечать – простите! Живите прекрасно! Я в 20-ых числах уезжаю. С новым годом Вас и коллег. Лилли“.

Лоопре, 4 мая 1908 года.

„Дорогая Женя. Очень давно тебе не писала и теперь еще ограничиваюсь открыткой. Уже 4 недели гостит у меня подруга из Царского (Села) и мы с ней так весело проводим время, что совсем нет времени читать, писать или работать. Как ты проводишь это лето? Не сердись на меня и напиши о своем житье-бытье. Посылаю тебе вид с утеса, на который мы ходим почти каждый вечер, компанией. Пока крепко целую и жду вестей. Твоя Вера З.“

Но в Гунгербурге приезжали не только для того, чтобы отдохнуть. Давайте рассмотрим открытки, которые посылали не сами курортники, а люди, которые приезжали подзаработать в Гунгербург и обслуживали всю знать. Это были: гувернантки, портнихи, повара и так далее. Их воспоминаний очень мало, а открытки, которые они посылали вообще считаются раритетом. Перед вами письмо портнихи, которая поехала работать на сезон в Гунгербург.

23.06.1910

Вере Петровой

Дом №3, кв.33

Суконная М-ра

„Здравствуй мама!

Я доехала хорошо и сегодня уже начала шить одну блузу.

Вера может приезжать и пусть идёт прямо в дачу Юнгь в те ворота, как и в прошлом году.

Поля“

Написано на стороне открытки:

„Возьмет подушку и одеяло“