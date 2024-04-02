Северо-восток - дело тонкое
02.04.2024, 19:10

Кто этих девушек поймет? Посмотрите, как выясняли отношения жители Ида-Вирумаа сто лет назад!

 
Открытка
Открытка
ФОТО: Из личного архива Александра Опенко

История складывается из жизней людей, и понять, каким был тот или иной исторический период, можно, окунувшись в быт тех, кто жил в то время. Историк Александр Опенко „по кусочкам“ собирает портреты жителей и гостей Ида-Вирумаа, чтобы сейчас мы могли живо представить, какими были привычные нам места более ста лет назад. Данная подборка открыток поможет перенестись в то время и понять, что какие-то вещи остаются неизменными.

Парень наверняка из открытки ничего и не понял! Это „ да“ или „нет“? Ох, уж эти девушки. Отослано в Оберпален (сейчас - Пыльтсамаа).

„Совестно стало, Саша, что я Вам не написала. Была далеко, впечатлений было много и разных, а я уже Вас и позабыла. Но хотелось бы Вам о себе напомнить, поэтому отправляю открытку на Ваши поиски. Если есть время, напишите: Москва, Серпуховка, Коммерческий Институт. Вот видите, куда я попала. Я чувствую себя там почти как дома. Что Вы делаете? Летом были/не были в Петербурге. Я на своем дряхлом велосипеде почти все лето каталась по миру. Как-то после поездки (была в Тарту), я нашла Вашу открытку. Так как она пришла давно, не стала отвечать – простите! Живите прекрасно! Я в 20-ых числах уезжаю. С новым годом Вас и коллег. Лилли“.

Лоопре, 4 мая 1908 года.

„Дорогая Женя. Очень давно тебе не писала и теперь еще ограничиваюсь открыткой. Уже 4 недели гостит у меня подруга из Царского (Села) и мы с ней так весело проводим время, что совсем нет времени читать, писать или работать. Как ты проводишь это лето? Не сердись на меня и напиши о своем житье-бытье. Посылаю тебе вид с утеса, на который мы ходим почти каждый вечер, компанией. Пока крепко целую и жду вестей. Твоя Вера З.“

Открытка

Но в Гунгербурге приезжали не только для того, чтобы отдохнуть. Давайте рассмотрим открытки, которые посылали не сами курортники, а люди, которые приезжали подзаработать в Гунгербург и обслуживали всю знать. Это были: гувернантки, портнихи, повара и так далее. Их воспоминаний очень мало, а открытки, которые они посылали вообще считаются раритетом. Перед вами письмо портнихи, которая поехала работать на сезон в Гунгербург.

23.06.1910

Вере Петровой

Дом №3, кв.33

Суконная М-ра

Г.Нарва

„Здравствуй мама!

Я доехала хорошо и сегодня уже начала шить одну блузу.

Вера может приезжать и пусть идёт прямо в дачу Юнгь в те ворота, как и в прошлом году.

Поля“

Написано на стороне открытки:

„Возьмет подушку и одеяло“

Открытка

Москва, Кузнецкий мост, магазин А.Д. Лямина, ее в.б. Елизавете Евгеньевне Крюковой, 29 июня

„Милая Леночка! У нас страшная жара, так что гуляем только вечером, но море холодное 9-11 градусов. Была у Лениной (?), страшно была рада меня видеть, завтра жду ее к себе. дача у ней плохая, низкие комнаты, душно, числа 4-го – 5-го августа едет уже в Москву. Спрашивала о вас, я сказала, что мы не знаем, когда дадут отгул. Загорели и дети, и она страшно. Они с утра до 2-х часов всегда на море“.

На обороте: „Я продолжаю брать ванны, чувствую себя крепче (…) 1 июня внести деньги за (?) Сама жду денег от Лены. Верно, она жалованье уже получила. Мои, по обыкновению, не пишут.

Целую вас, ваша Л…“

Открытка

„Дорогая Мери, как вы там здравствуете? Я – плохо, хожу с подвязанными зубами, от купания простудилась и во рту нарыв, адская боль, никуда не хожу, скучаю, хотя еще хорошо, что Костя у меня на даче живет. Вы наверное там сжарились, дети мои вторично успели загореть, я их 3 раза купала в море и 1 раз брала соляную теплую ванну. Пиши. Привет Пете и крестнику“.

Открытка

„Здравствуй милая и дорогая моя (возмжно - женушка, только „ж“ не прописалось - прим. авт). Шлю тебе привет из г. Нарвы, выехали мы из Юрьева в пятницу. Сейчас еще с эшелонами на вокзале, вероятно, придется ночевать. Завтра сообщу тебе закрытым письмом, где нас разместят, и тогда ты мне напиши. Привет полковнику, поздравь от меня с праздниками. Целую свою дочку. Л-т Саша“

Открытка

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