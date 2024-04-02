„Нельзя ставить ребенку плохие оценки из-за плохого владения эстонским“. Кристина Каллас встретилась с жителями Нарвы

Мама первоклассника рассказала, что хорошо знает эстонский язык и прекрасно понимает, что знание языка для ее первоклассника — очень и очень важно. „Иначе в будущем он просто выпадет из жизни, не сможет продолжить обучение, найти достойную работу. Однако то, как ему, в первом классе преподают эстонский язык - это что-то, не поддающееся никакому объяснению. Ребенок приходит из школы. Я начинаю говорить с ним, применяя слова эстонского языка, на что у него происходит почти истерика. Он начинает реветь и сквозь слезы тихо повторяет: „Ты не õpetaja. Мама, ты просто мама.. Почему ты говоришь со мной по-эстонски. Ты Мама, ты не õpetaja….“.

Например, от родителей звучали высказывания: „Ребенок приходит из школы и плачет, потому что ему ставят „двойки“ по разным предметам, только за незнание эстонского“, „Ребенок отказывается идти в школу, из-за того, что сегодня будет эстонский“, „На детей легла огромная нагрузка как в школе, так и дома - все по причине обязанности учить язык в школе и доучивать его дома“, „учитель давит на детей за непонимание им слов на эстонском языке“.

Пообщаться с министром в Нарвский колледж пришли около 80 человек, среди которых были родители, учителя, журналисты. Разговор нарвитян с министром образования временами носил довольно эмоциональный характер. Жители города рассказывали истории из личного опыта, связанные с переходом на эстонский язык обучения, рассказывали министру о том, как это сегодня происходит в Нарве в действительности. Многие рассказанные родителями ситуации из школьной жизни своих детей вызывали явное удивление, отдельные наиболее яркие описания, – возмущение министра.

Вечером этого же дня Каллас встретилась и с жителями Нарвы в стенах Нарвского колледжа. На встречу с министром могли прийти все желающие родители, чтобы задать вопросы о переходе на эстонский язык обучения. Общение проходило в рамках так называемой Родительской академии – цикла встреч в колледже, направленных на помощь родителям, желающим помочь своим детям в связи с переходом на эстоноязычное обучение.

В понедельник, 1 апреля, министру было не до шуток. В этот день она провела встречи с администрациями и учителями Нарва-Йыэсуу и Нарвы. В том числе посетила Нарвскую школу для взрослых, решение о передаче управления которой государству с сентября 2024 года уже принято Нарвским городским собранием.

Конкретных вопросов прозвучало совсем немного. Родители обычных детей, родители детей с особыми потребностями, а также многочисленные работники сферы образования хотели скорее высказаться, чем спросить у министра о чем-то конкретном.

Очевидно, что Кристина Каллас не только увидела общую ситуацию с образованием в городе, но узнала о многих странных и часто недопустимых случаях, по поводу которых, возможно, сделает свой вывод.

Как показала эта встреча, проблем с переходом на эстонский язык обучения в Нарве – огромное количество. „Абсолютно некорректно ставить ребенку плохие оценки только по причине плохого владения эстонским языком. Ни одного ребенка нельзя выключить из учебного процесса по этой причине! Не может быть такого, что учитель говорит родителям: Давайте дома доучите ребенка. Нет. Такого быть не должно!“ - сказала Кристина Каллас, отвечая на вопросы.

В какой-то момент беседы одна из участников встречи переключилась на присутствующих в зале двух депутатов Нарвского городского собрания Катри Райк и Дениса Ларченко и стала громко, чрезмерно эмоционально, не замечая присутствия министра, обвинять их во всех проблемах нарвских школ. На что кто-то из зала ответил своим вопросом: „А при чём тут они? Школы – муниципальные, почему вы не высказываете свои предложения и претензии Нарвской городской управе и, конкретно, мэру?“

Главы города в зале, где происходила встреча, к сожалению не обнаружилось, как и многих других участвующих в управление городом лиц. В связи с отсутствием последних на встрече горожан с министром, вопрос прояснила Кристина Каллас: „За качество обучения, за ненормальное отношение к детям, за любые проблемы в муниципальных школах несёт ответственность местное самоуправление“.

„А кому же жаловаться?“ - прозвучал вопрос. „Городской управе, мэру, - ответила Каллас. - Министерство образования занимается вопросами государственных учебных заведений, а вопросами местных школ обязаны заниматься местные самоуправления. На основании закона. Учебная программа для русских и эстонских учеников одна. Никто не должен учить учебник. Никакого обязательства ребенка учить учебник у нас, в Эстонии, нет. Учитель и только учитель должен дифференцировать учебную программу, подстраиваться под каждого ученика. Ребенок должен осваивать программу обучения. Для этого очень важна профессиональная подготовка учителя – только от учителя зависит, что он станет делать для выполнения учебной программы каждым учеником“.

Главный посыл министра образования прозвучал в сказанных ею словах о переходе на эстонский язык обучения: „Надо сосредоточиться не на том, что это невозможно сделать, но на том, как сделать это возможным“.

Во вторник, 2 апреля, Кристина Каллас посещает в общей сложности шесть муниципальных школ в Силламяэ и Кохтла-Ярве.

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