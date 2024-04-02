МНЕНИЕ | Калле Муули : президент и канцлер права могут ошибаться. Мы идем дальше с отменой права голоса!

Желание партии Isamaa забрать у граждан России право голоса не является ультиматумом в ходе начатых сегодня таллиннских коалиционных переговоров, как считает премьер-министр Кая Каллас. По своему значению ультиматум - это завершение переговоров, а не начало. Таллиннский округ партии Isamaa решил начать переговоры и, конечно, мы хотим обговорить также и лишение права голоса граждан страны-агрессора, поскольку это влияет на политические решения в столице Эстонии. Без причин в СМИ распространились страшилки, что этот вопрос может рассорить новых градоначальников так, что к власти придут опять центристы. Но оставить граждан России без права голоса вполне по силам сегодняшней правительственной коалиции.