Мнение
02.04.2024, 18:50

МНЕНИЕ | Калле Муули : президент и канцлер права могут ошибаться. Мы идем дальше с отменой права голоса!

 
Калле Муули
Издатель, член партии Isamaa
„Президент и канцлер права говорили вещи, не соответствующие действительности“.
„Президент и канцлер права говорили вещи, не соответствующие действительности“.
ФОТО: Delfi Meedia kollaaž

Именно поддержка российских граждан до сих пор склоняла Центристскую партию к пророссийской политике. Это должно прекратиться!

Желание партии Isamaa забрать у граждан России право голоса не является ультиматумом в ходе начатых сегодня таллиннских коалиционных переговоров, как считает премьер-министр Кая Каллас. По своему значению ультиматум - это завершение переговоров, а не начало. Таллиннский округ партии Isamaa решил начать переговоры и, конечно, мы хотим обговорить также и лишение права голоса граждан страны-агрессора, поскольку это влияет на политические решения в столице Эстонии. Без причин в СМИ распространились страшилки, что этот вопрос может рассорить новых градоначальников так, что к власти придут опять центристы. Но оставить граждан России без права голоса вполне по силам сегодняшней правительственной коалиции.

Целый год потратили впустую

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