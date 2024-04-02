ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ | Моббинг в школе – как помочь ребенку?

Дети из неполных семей, имеющие низкую самооценку, чувствующие себя чужими в среде детей, отшельники и дети, погруженные в свой мир, могут стать группой риска. В группу риска попадают дети из-за физических проблем, которые выделяются из группы сверстников, или из-за трудностей в адаптации (например, в семья х эмигрантов), из-за неприятия неформальных правил в группе (что называется "белая ворона"). Также это могут быть гиперопекаемые дети или дети, чьи родители не уделяют им достаточно внимания, например, надолго уезжают на заработки, пьют и т.д. Иногда таких детей видно сразу, и очень важны профилактические меры со стороны школьного персонала — учителей и администрации - чтобы такой ребенок не стал жертвой моббинга, последствия которого могут стать сильной травмой для ребенка.

Травлю можно предотвратить, нужно участие взрослых и правила

Среди профилактических мер большую роль играет просветительская работа с детьми в классе, например, в рамках классного часа. Это обсуждения ситуаций травли и преследования среди детей — реальных ситуаций, из литературных произведений, из фильмов. Можно разыграть в виде психодраматических сценариев при участии психолога школы. Также это могут быть специально организованные тренинги и подобные мероприятия. В моей работе в качестве школьного психолога была подобная ситуация. В седьмом классе училась девочка из неполной семьи, ее отец был большим руководителем в отрасли, связанной со школьным образованием. Девочка сильно выделялась среди сверстников, ее внешность вызывала насмешки со стороны одноклассников (очки, полнота) плюс она была замкнута в себе, она не искала контакта ни с учителями, ни с другими людьми вне класса.



Многое в ее внешности и поведении заставляло думать об отвержении (которое, по всей видимости, она чувствовала в своей семье и продолжала проигрывать этот сценарий и в школе). Через некоторое время она стала объектом насмешек и подначек со стороны детей. Но при этом не было никого также и среди учителей, кто бы хотел что-то сделать для нее. Этот класс был самым проблемным в школе, и персонал школы боялся каких-либо мер в отношении этих детей. Таким образом, в школе возникла ситуация, когда этот класс стал чувствовать свою власть и проявлять агрессию в адрес "чужих". Возникла групповая сплоченность, которая позволяла им чувствовать свою силу. Одной из мер, которая была предпринята для изменения ситуации, был тренинг для учителей, его цель - выработка стратегии поведения в отношении детей, главная мотивация которых — это борьба за власть. Вторая мера — это неделя, во время которой классу было предложено поменяться местами с учителями. В конце недели было общее обсуждение. Практически все дети признались, как сложно им было выступать в роли учителей, какими беспомощными они себя чувствовали. Ситуация в школе стала меняться, хотя и не быстро. И требовалось продолжать работать с классом и учителями в выработке правил поведения.