ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ | Моббинг в школе – как помочь ребенку?
Поколению, родившемуся в 70-х годах, знаком фильм Р.Быкова "Чучело", в котором ярко показано явление травли в детской среде. С 70-х годов прошлого века в скандинавских странах началось систематическое изучение феномена под название "моббинг", под которым понимают физические или социальные негативные действия, производящиеся систематически на протяжении длительного времени одним или несколькими лицами и направленные против того, кто не имеет возможности защитить себя в актуальной ситуации (Э.Руллан), пишет Ольга Широкова.
Моббинг возникает в социальной среде, для детей такая среда преимущественно школа. В школьном коллективе моббинг возникает в силу сочетания нескольких причин — индивидуальных (психологические особенности жертвы и агрессора), социальных (внутришкольные связи и отношения) и групповых (объединение детей в малые группы внутри классам или внутри школы).
Когда травля приводит к серьезным последствиям не стоит недооценивать ни одну из причин.
Любой ребенок может стать жертвой
Есть исследования, посвященные психологии жертвы, где авторы пытаются выявить черты личности, которые провоцируют выбор ее в качестве жертвы. Большую роль играет самооценка, умение за себя постоять, дать отпор, понимание межличностных отношений. Жертва, как правило, выглядит слабой и не имеющий возможности найти способ противостоять обидчикам, и нападки на нее обусловлены тем, что агрессору или группе агрессоров легко почувствовать свою власть над ней и остаться безнаказанными.
Дети из неполных семей, имеющие низкую самооценку, чувствующие себя чужими в среде детей, отшельники и дети, погруженные в свой мир, могут стать группой риска. В группу риска попадают дети из-за физических проблем, которые выделяются из группы сверстников, или из-за трудностей в адаптации (например, в семьях эмигрантов), из-за неприятия неформальных правил в группе (что называется "белая ворона"). Также это могут быть гиперопекаемые дети или дети, чьи родители не уделяют им достаточно внимания, например, надолго уезжают на заработки, пьют и т.д. Иногда таких детей видно сразу, и очень важны профилактические меры со стороны школьного персонала — учителей и администрации - чтобы такой ребенок не стал жертвой моббинга, последствия которого могут стать сильной травмой для ребенка.
Травлю можно предотвратить, нужно участие взрослых и правила
Среди профилактических мер большую роль играет просветительская работа с детьми в классе, например, в рамках классного часа. Это обсуждения ситуаций травли и преследования среди детей — реальных ситуаций, из литературных произведений, из фильмов. Можно разыграть в виде психодраматических сценариев при участии психолога школы. Также это могут быть специально организованные тренинги и подобные мероприятия. В моей работе в качестве школьного психолога была подобная ситуация. В седьмом классе училась девочка из неполной семьи, ее отец был большим руководителем в отрасли, связанной со школьным образованием. Девочка сильно выделялась среди сверстников, ее внешность вызывала насмешки со стороны одноклассников (очки, полнота) плюс она была замкнута в себе, она не искала контакта ни с учителями, ни с другими людьми вне класса.
Многое в ее внешности и поведении заставляло думать об отвержении (которое, по всей видимости, она чувствовала в своей семье и продолжала проигрывать этот сценарий и в школе). Через некоторое время она стала объектом насмешек и подначек со стороны детей. Но при этом не было никого также и среди учителей, кто бы хотел что-то сделать для нее. Этот класс был самым проблемным в школе, и персонал школы боялся каких-либо мер в отношении этих детей. Таким образом, в школе возникла ситуация, когда этот класс стал чувствовать свою власть и проявлять агрессию в адрес "чужих". Возникла групповая сплоченность, которая позволяла им чувствовать свою силу. Одной из мер, которая была предпринята для изменения ситуации, был тренинг для учителей, его цель - выработка стратегии поведения в отношении детей, главная мотивация которых — это борьба за власть. Вторая мера — это неделя, во время которой классу было предложено поменяться местами с учителями. В конце недели было общее обсуждение. Практически все дети признались, как сложно им было выступать в роли учителей, какими беспомощными они себя чувствовали. Ситуация в школе стала меняться, хотя и не быстро. И требовалось продолжать работать с классом и учителями в выработке правил поведения.
Родители должны быть в контакте со своим ребенком, поддерживать его положительное отношение к себе, адекватную самооценку, интересоваться его делами в школе.
Важнейшей мерой предотвращения моббинга является наличие четких правил поведения в школе, их ясная и доходчивая форма, их обязательное исполнение для всех участников ситуации обучения — в том числе и со стороны администрации, учителей, классных руководителей. Учителям важно не отдавать предпочтение любимчиками и не выделять изгоев в классе, демонстрируя толерантное отношение ко всем. Со стороны родителей важно быть в контакте со своим ребенком, поддерживать его положительное отношение к себе, адекватную самооценку, интересоваться его делами в школе, умея при этом выдерживать некоторую дистанцию. Не стоит мчаться в школу для разборок, если родитель видит, что конфликт был разрешен. Родителю преследуемого ребенка важно понимать, насколько сильно он сам должен включаться в ситуацию. В случае гиперопеки родитель может слишком сильно включиться и помчаться сводить счеты с обидчиком, но тем самым он подвергает ребенка риску: он не учит его защищать себя самостоятельно и может спровоцировать то, что ребенку отомстят тогда, когда рядом его не будет.
В случае же равнодушия со стороны родителей, ребенок может принять роль жертвы и отказаться от какого-либо сопротивления. Более того, ребенок может даже придумать себе некую фантазийную "спасительную" концепцию, в которой он уподобляет себя Иисусу Христу или другим невинным жертвам и что за его страдания его ждут какие-либо блага в будущем. Таким образом, складывается мазохистическая личность. Родителю следует учить ребенка вести себя в подобных ситуациях через обсуждение прочитанных книг или просмотренных фильмов или реальных ситуаций, свидетелем которых стал ребенок или где-то услышал о подобном. Это надо делать сразу, пока эмоции еще свежи. Если ситуация выходит из-под контроля, тогда надо привлечь к решению проблемы классного руководителя и психолога школы. Нужно обсудить подробно видение ситуации с учителями и классным руководителем, узнать, как они видят ситуацию со своей стороны. Если меры не принимаются, то привлекать администрацию и психолога. Важно понять мотивацию преследователей и жертвы для выработки адекватных мер.
Именно безразличие или умолчание этой темы со стороны как взрослых, так и детей создает иллюзию безнаказанности для агрессоров.
Иногда жертва тоже может иметь выгоду от этой ситуации (в случае, если не умеет вести себя иначе). Например, таким образом привлекает к себе внимание. Когда ясна мотивация, то можно построить работу над этой ситуацией в русле переориентации поведения для достижения желаемого. Как в случае с тем седьмым классом - мотивация власти была удовлетворена через неделю самоуправления и показала детям, что, получив власть, они не получили удовольствия от нее.
Еще одним важным моментом является личность преследователя. Как правило, в группе есть лидер, который диктует свои правила, а участники группы ему подчиняются, чтобы чувствовать себя под защитой лидера. Лидером такой группировки может стать ребенок, особенно подросток с асоциальными наклонностями. В работе с таким подростком важно систематическое выдерживание правил, которые он будет стремиться каждый раз нарушить. Это должно быть сделано со стороны всех тех, кто связан с таким ребенком - родителями, учителями, администрацией. Родители, как правило, выглядят беспомощными или безучастными. Но очень важно вовлечь их в решение проблемы. Отдельно провести беседу с теми, кто входит в группировку из-за страха самому стать жертвой. Бывают случаи, когда такого ребенка могут использовать для того, чтобы заставить делать самые рискованные пакости, а сам лидер не рискует и остается безнаказанным. Тогда очень важно вмешаться как можно раньше, для того чтобы помочь такому ребенку противостоять лидеру, научиться говорить "нет".
Обязательно требуется целостное видение ситуации. Чем дальше зашла ситуация, тем больше мер и участников нужно задействовать для ее решения. Среди профилактических средств моббинга в детской среде важно не замалчивать ситуацию, не оставаться безразличным к ней. Именно безразличие или умолчание этой темы со стороны как взрослых, так и детей создает иллюзию безнаказанности для агрессоров. Если взрослый проигнорировал жертву - она может второй раз не пожаловаться. Если взрослый проигнорировал агрессора — он может второй раз напасть и даже в более агрессивной форме. И напоследок совет родителям: разговаривайте со своими детьми, интересуйтесь ими и проанализируйте свое поведение, не выступаете ли вы сами в роли агрессора или жертвы.
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