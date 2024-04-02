МНЕНИЕ | Кирилл Клаус: центристы больше не управляют Таллинном? Тоже мне трагедия!

Что касается Таллинна, то социал-демократы приняли непростое для себя решение выйти из коалиции по двум причинам. Если на момент создания коалиции осенью 2021 года фракция центристов в городском собрании насчитывала 38 депутатов, то сейчас их осталось 32. Нас неоднократно заверяли, что процесс распада закончился, и теперь всё под контролем. Мы верили. Но 24 марта о своем выходе из партии сообщил член городского собрания Игорь Грязин, сказав при этом, что знает еще по меньшей мере трех депутатов, которые хотят покинуть Центристскую партию. На днях эту информацию подтвердил лидер фракции реформистов Пяртель-Пеэтер Пере , по словам которого, в ближайшее время к создаваемой коалиции присоединятся еще трое нынешних депутатов-центристов. Судя по всему, председатель ситуацию в партии всё же не контролирует, и наша коалиция в любом случае была обречена. Это был вопрос недель или даже дней, когда коалиции перестало бы хватать голосов для управления городом. И это – не вина социал-демократов.

В конце своей прощальной речи Михаил Кылварт сказал: „ Центристская партия своих партнеров не предает. Это – наш принцип“. Жаль, что этот принцип не действовал всего полгода назад и не распространялся на Нарву, где после прямого вмешательства нового председателя партии центристы выразили недоверие самому популярному в городе политику, мэру Катри Райк, которая была с ними в одной коалиции, и создали новый властный союз, посадив в кресло специально приглашенного для этого из Тарту Яана Тоотса. Можно только повторить недавние слова Катри: „Исходя из данного случая, считаю, что Центристской партии роль „обиженки“ теперь играть неуместно“.

Вместо того, чтобы критично проанализировать ситуацию и начать исправлять свои ошибки, тем самым дав себе шанс через какое-то время вернуться в большую политику, центристы совершают очередную ошибку – перекладывают вину и ответственность на своих бывших однопартийцев, экс-партнера по коалиции и оппозицию.

Проигрывать нужно уметь достойно. Тем более что сменяемость власти через выборы или создание новых коалиций, по сути, неправильно рассматривать как чьи-то победы или поражения. Всё это – нормальный политический процесс. Если, конечно, речь не идет о диктатуре. Да и сам теперь уже бывший мэр в своей речи перед голосованием назвал вотум частью демократии.Так в чем тогда проблема? На Тоомпеа коалиции меняются в среднем раз в два года. Что страшного в том, что партия, управлявшая Таллинном последние двадцать лет, теперь на какое-то время оказалась на скамейке запасных? Тоже мне трагедия! Особенно учитывая, что рейтинг центристов в столице составляет сейчас 17%, а партии, ведущие переговоры по созданию новой коалиции, поддерживает 65% горожан. Конечно, найдутся те, кто назовет эти цифры враньем. Так происходит всегда, когда результаты опросов общественного мнения показывают не то, что хочется.

Почему Центристская партия за короткое время лишилась 10 из 16 своих депутатов в Рийгикогу и (пока) шестерых депутатов в столичном горсобрании? Центристам нужно самим честно ответить на этот вопрос и, пока не поздно, заняться спасением партии. К сожалению, вместо этого мы слышим только обвинения в предательстве в адрес всех, кто ушел от них. Интересно, Михаил Кылварт, Анастасия Коваленко-Кылварт, Вадим Белобровцев, Лаури Лаатс и другие, кто в свое время перешел к центристам из Социал-демократической партии, себя тоже считают предателями? Их уход нас не обрадовал, но мы желали и желаем им удачи в политической деятельности.

Вторая причина нашего ухода из коалиции – Центристская партия и ее бывший генеральный секретарь Михаил Корб судом второй инстанции 18 марта признаны виновными в совершении преступления по уголовному делу Porto Franco. Конечно, приговор еще не вступил в силу – последнее слово за Государственным судом. Но нужно иметь в виду, что суд высшей инстанции принимает в производство лишь порядка 10% поступающих жалоб, и в среднем в трети случаев оставляет приговор без изменения. Такова статистика. Вероятность оправдательного приговора по делу Porto Franco есть, но она не очень велика.В этой ситуации социал-демократы, для которых так же как и для всех порядочных людей коррупция является красной линией, поступили единственным возможным для себя образом – вышли из коалиции, не дожидаясь окончательного решения. Даже если суд в итоге оправдает Центристскую партию, для нас это, по сути, ничего не меняет, поскольку этические вопросы к партии и ее председателю все равно останутся – из приговора окружного суда однозначно видно, что мэр Таллинна и тогдашний заместитель председателя партии способствовал продвижению бизнес-интересов одного небезысвестного предпринимателя.

Центристы, „героически“ защищающие сейчас бесплатный общественный транспорт, ломятся в открытую дверь.

Что же касается распространяемой страшилки „новая коалиция отменит бесплатный общественный транспорт“, то этого не будет, в чем все смогут убедиться уже в ближайшее время. Бесплатный общественный транспорт – давняя идея находившихся в то время в оппозиции социал-демократов, которую центристы реализовали, представив как свою. Так с чего нам отказываться от своего детища на проходящих сейчас коалиционных переговорах? Центристы, „героически“ защищающие сейчас бесплатный общественный транспорт, ломятся в открытую дверь. Видимо, для того, чтобы после того, как новая коалиция не отменит его, заявить: „Это всё благодаря нам!“ Переходу на эстонский язык образования и полному отказу от любой пророссийскости во власти, конечно, быть. И в этом солидарны все представленные в городском собрании партии. В том числе и центристы, лидер которых еще в конце января заявил в студии Postimees, что поддерживает переход на эстоноязычное образование, что Путин – преступник и что Украина должна победить.

Теперь Центристская партия запугивает жителей города, что без нее озеро Юлемисте выйдет из берегов и затопит Таллинн. Если Центристская партия действительно верит в свою незаменимость, то почему она тогда так подвела своих избирателей, не сумев сохранить партию и потому лишившись власти?

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