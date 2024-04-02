В чемпионате Эстонии по футболу произошла первая в сезоне отставка

„Нымме Юнайтед“, который в этом году дебютировал в высшей лиге чемпионата Эстонии по футболу объявил, что возглавивший зимой команду финский специалист Яни Сараярви покидает свой пост. Под руководством 44-летнего специалиста столичная команда один раз сыграла вничью и потерпела три поражения в четырех матчах Премиум лиги. На данный момент „Нымме Юнайтед“ занимает в турнирной таблице последнее место.

До назначения нового главного тренера командой будут руководить Рандин Ранде и Хуан Мартинес.

„Мы искренне благодарим Яни за его самоотверженную работу и вклад в развитие нашего клуба! Желаем ему успехов в его новых вызовах“, — сказал Март Поом, президент футбольного клуба „Нымме Юнайтед“. „Мы доверяем опыту и умениям Рандина и Хуана, они смогут поддерживать нашу команду в хорошей форме и продолжать заниматься развитием игроков до прихода нового главного тренера“.

Поом добавил, что, будучи дебютантом Премиум лиги, „Нымме Юнайтед“ полностью привержен достижению спортивных и организационных целей, поставленных на этот сезон. „Мы чувствуем огромную поддержку наших партнёров и болельщиков как на поле, так и в нашей повседневной деятельности, что вдохновляет нас на подвиги. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас в историческом первом сезоне клуба в Премиум лиге“, — сказал он.

Следующий матч „Нымме Юнайтед“ проведет в пятницу, 5 апреля, с тартуской „Таммекой“.

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