В Финляндии произошла стрельба в школе: один ребенок погиб и двое ранены, подозреваемый – 12-летний ученик школы

Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Полицию вызвали на место происшествия примерно в 9.08 утра.

В результате стрельбы один ребенок погиб сразу и двое были серьезно ранены. Жертвами стали учащиеся 6 класса.

По данным полиции, стрельбу открыл 12-летний ученик школы. Подозреваемого задержали в районе Хельсинки Силтамяки в 09:58. Задержанный не оказал сопротивления. С собой у него обнаружили огнестрельное оружие.

Использованный в стрельбе пистолет принадлежит, по данным полиции, его родственнику.

Комиссар по уголовным делам Киммо Хиваринен рассказал на пресс-конференции, что полиция провела крупномасштабную операцию, в которой принимали участие пять глав следственных групп. Кроме того, к делу была привлечена Центральная криминальная полиция. На данном этапе полиция подозревает преднамеренное убийство и два покушения на убийство.

По информации находившейся на месте событий журналистки Yle Рееты Кремин, ЧП произошло на территории начальной школы. В учебном заведении работают около 90 человек. По ее словам, ученики долгое время находились в классах, но около 13 часов их начали отпускать домой с родителями.

Городские власти собрали кризисную группу из-за ЧП. Утром граждан просили держаться подальше от района ЧП и не выходить из дома. Полицейские утром также посетили близлежащие школы для проверки.

По крайней мере родителям школьников Вантаа и Хельсинки сообщили о произошедшем. В сообщении говорится, что полиция расследует случай. За кризисной помощью предлагают обратиться к психологам или кураторам своей школы, а также, к примеру, позвонить на кризисную линию Mieli ry.

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