Игрок силламяэского „Силмета“ вызван в сборную Коста-Рики

Чемпионат КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) пройдет с 13 по 20 апреля в столице Никарагуа - Манагуа.

Чемпионат КОНКАКАФ по футзалу - главное мини-футбольное соревнование стран, входящих в КОНКАКАФ. Проводится с 1996 года каждые четыре года. По результатам турнира отбираются сборные, которые будут представлять КОНКАКАФ на ближайшем чемпионате мира.

Четврехкратным чемпионом является сборная Коста-Рики, которая будет играть в одной группе с Мексикой, Суринамом и Гаити.

В турнире примут участие 12 команд, которые поделены на три группы. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две лучшие команды и два лучших обладателя третьего места в группе.

По итогам турнира четыре лучших сборные(полуфиналисты) получат право на участие в чемпионате мира по футзалу в Узбекистане 2024 года.

Ортега пополнил ряды „Силмета“ в начале года и помог силламяэской команде выиграть чемпионский титул и Кубок Эстонии. В регулярном чемпионате Эстонии он забил в четырех матчах восемь голов, а в семи играх плей-офф - семь, из которых четыре в решающей встрече финальной серии.

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