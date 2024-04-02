СМИ: Задержанный после теракта в „Крокусе“ чеченец умер в полиции

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, задержанный в Москве, предположительно, в ночь после теракта в концертном зале „Крокус Сити Холл“, умер спустя несколько часов в отделении полиции. Об этом в понедельник, 1 апреля, пишет издание „Агентство“ со ссылкой на его мать Таису Успанову. Тремя днями ранее о его смерти сообщил оппозиционный чеченский Telegram-канал 1ADAT.

По словам Таисы Успановой, ее сына задержали, когда он ехал на работу к жене. Где конкретно это произошло, она не уточнила. После задержания Успанов позвонил супруге: она хотела приехать к нему, но он попросил ее этого не делать. Мужчина сказал, что у полиции на него „ничего нет“, однако позже перезвонил и попросил приехать за ним в отделение, сказав, что „нагрубил силовикам“.

Жена Успанова, как рассказывает его мать, приехала в полицию через два часа. Там ей сказали, что „ее мужа больше нет“. Мать Успанова утверждает, что сына похоронили в Чечне, но не уточняет, как и когда ей отдали тело, были ли на нем следы пыток и какая причина смерти. Она заявила, что Успанов не мог быть причастен к теракту.

„Агентство“ выяснило, что Успанов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в строительной сфере. В базе данных системы „СПАРК“ его ИП значится как ликвидированное в связи со смертью 22 марта, указывает издание.

1ADAT: Успанова запытали до смерти

По данным Telegram-канала 1ADAT, Успанов возвращался после работы домой, на автобусной остановке на него напали люди в масках, и он, не поняв, что это силовики, „оказал сопротивление“. Telegram-канал утверждает, что во время допроса силовики сломали мужчине ребра и позвоночник, также на теле остались следы удушья и повсеместные гематомы.

1ADAT также опубликовал видео с телом Успанова после вскрытия. Голос за кадром говорит, что силовики инсценировали самоубийство через повешение, пытаясь „скрыть свое преступление“. Мать Успанова сказала „Агентству“, что ее сын не мог покончить с собой, так как был мусульманином.

Нападение на „Крокус Сити Холл“