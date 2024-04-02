02.04.2024, 09:45
ВИДЕО | ФСБ заявила о перехвате на границе 27 бомб из Украины, замаскированных под церковную утварь. Утверждается, что груз следовал через Литву и Латвию(34)
ФСБ заявила, что в Псковской области была пресечена попытка ввоза в Россию 27 самодельных бомб, спрятанных в иконы и церковную утварь, сообщает „Медуза“ со ссылкой на РИА Новости.
Как утверждает ведомство, груз следовал по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.
Всего сотрудникам, говорится в сообщении, удалось изъять 27 взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности и 91 детонатор.
В сообщении ФСБ отмечается, что один человек задержан. Следственный отдел УФСБ по Псковской области возбудил дело о контрабанде взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.
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