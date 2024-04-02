ВИДЕО | ФСБ заявила о перехвате на границе 27 бомб из Украины, замаскированных под церковную утварь. Утверждается, что груз следовал через Литву и Латвию

Как утверждает ведомство, груз следовал по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.

Всего сотрудникам, говорится в сообщении, удалось изъять 27 взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности и 91 детонатор.

В сообщении ФСБ отмечается, что один человек задержан. Следственный отдел УФСБ по Псковской области возбудил дело о контрабанде взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.