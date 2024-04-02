За рубежом
02.04.2024, 09:02

ВИДЕО | Дроны атаковали предприятия в Татарстане. До границы с Украиной оттуда 1200 км

 
Украинские дроны атаковали предприятие в Елабуге. Скриншот видео
Украинские дроны атаковали предприятие в Елабуге. Скриншот видео
ФОТО: Mash

Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По данным властей пострадали несколько человек (Baza пишет о пяти пострадавших), серьезных разрушений нет.

Телеграм-канал „Осторожно, новости“ пишет, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа „Алабуга Политех“ в 2022 году.

Как отмечает Mash, это первая с начала войны атака беспилотников по территории Татарстана.

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