02.04.2024, 09:02
ВИДЕО | Дроны атаковали предприятия в Татарстане. До границы с Украиной оттуда 1200 км
ФОТО: Mash
Беспилотники атаковали предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
По данным властей пострадали несколько человек (Baza пишет о пяти пострадавших), серьезных разрушений нет.
Телеграм-канал „Осторожно, новости“ пишет, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа „Алабуга Политех“ в 2022 году.
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