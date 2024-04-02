Энели Ефимова завоевала на соревнованиях в Хельсинки еще две золотые медали

Ефимова, выигравшая в воскресенье золотую медаль на дистанции 100 м брассом, в понедельник в Хельсинки дважды почувствовала вкус победы. Сначала она стала первой на дистанции 50 м брассом, преодолев дистанцию за 30,35 секунды.

„Финал для меня сложился удачно, я сделала на один гребок меньше, чем в предварительных заплывах, и время было лучше“, — сказала 17-летняя Ефимова после заплыва, где она была всего в 0,27 секундах от национального рекорда.

„Чтобы уложиться в 30 секунд, мне нужно лучше держать темп на протяжении всей дистанции“, — добавила Ефимова в пресс-релизе Эстонской федерации плавания.

Вторую золотую медаль подопечная Хенри Хейна завоевала на дистанции 200 м брассом, преодолев дистанцию за 2.27.69. Национальный рекорд, который Ефимова установила в прошлом году — 26.2.02.

Ларс Кульюс также завоевал золотую медаль на дистанции 50 м на спине. Во второй раз эстонец поднялся на пьедестал почета на дистанции 200 м вольным стилем, где ему пришлось довольствоваться серебром после напряженного финиша.

Время 1.49,68 вывело Кульюса на второе место в абсолютном зачете Эстонии, а национальный рекорд принадлежит Крегору Цирку - 1.46,10.

Во второй день соревнований Марианджела Бойчук была близка к четвертой золотой медали Эстонии на дистанции 50 м баттерфляем. Однако финская спортсменка Алиса Сойни выиграла золото последним гребком, а Бойчук получила серебро. Мириам Юрисоо заняла второе место на дистанции 200 м баттерфляем.

На дистанции 100 м вольным стилем Алекса Голд и Маари Рандъвяли завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. Аналогичный дубль сделали Артур Тоблер и Алексей Денисов на дистанции 200 метров вольным стилем.

На дистанции 800 м вольным стилем Марк Ильчишин занял третье место, преодолев дистанцию за 8.20,65, что также является юниорским рекордом Эстонии.

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