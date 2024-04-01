Таллинн планирует добавить пристройку к спортивному центру „Сыле“

По словам вице-мэра Тийта Терика, для более эффективной организации деятельности спортивного центра „Сыле“ необходимо дополнительное пространство. „Недостаточное количество раздевалок и туалетов ограничивает возможности проведения крупных спортивных и культурных мероприятий, а также затрудняет организацию тренировок и соревнований“, – сказал Терик.

Пристройка позволит создать дополнительные бытовые помещения, зал для совещаний и комнаты для тренеров. Маршруты движения посетителей станут более логичными, появится возможность установить базовую проходную систему, что обеспечит лучший уровень безопасности. Пристройка также позволит открыть кафе, которого до сих пор не хватало во время проведения мероприятий.

Лучшее предложение на выполнение проектных работ поступило от компании Esplan OÜ, с которой муниципальное учреждение Kristiine Sport, управляющее спортивным центром „Сыле“, заключит соответствующий договор. Работа над проектом продлится до октября этого года и обойдется примерно в 120 000 евро, включая НСО.

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