На территории Уралмашзавода в России произошел сильный пожар. Площадь возгорания — более 4,5 тысячи квадратных метров

В МЧС сообщили в 14:16, что спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге. „По уточненным данным, горел цех по производству трансформаторов. Всего из здания эвакуировано 24 газовых баллона, из них 20 кислородных и 4 пропановых“, — сказали в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе Уралмашзавода сообщили РИА Новости, что пожар произошел на территории предприятия, но само загоревшееся здание заводу не принадлежит. „Горит не наше здание, оно нам не принадлежит. Оно находится на промплощадке Уралмашзавода, но далеко от наших производственных объектов, и мы не являемся собственниками этого здания“, — сказала собеседница агентства.

Площадь пожара, по данным на 14:00 мск, составляла 4,5 тысячи квадратных метров, обрушилось 300 квадратным метров крыши, сообщили в управлении МЧС по региону, добавив, что на месте происшествия работают 64 пожарных и 22 единицы техники.

Уралмашзавод — одно из крупнейших в России предприятий тяжелого машиностроения. Завод специализируется на производстве оборудования для металлургической, горнодобывающей, энергетической отраслей, но также является и частью оборонно-промышленного комплекса России.