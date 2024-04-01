Reuters: Иран предупреждал Россию о теракте за несколько дней до атаки на „Крокус“

„За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте в России, которая была получена в ходе допросов людей, арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране“, — сообщил один из источников.

Второй источник агентства рассказал, что информация Тегерана не содержала конкретных деталей о сроках и точной цели террористов. „Один из террористов [арестованных в Иране] сказал, что некоторые члены группировки уже отправились в Россию“, — сообщил собеседник агентства.

Еще один источник Reuters заявил, что в Иране многие годы происходили теракты, поэтому „иранские власти выполнили свое обязательство предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов“.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сообщении Reuters, сказал журналистам: „Мне ничего об этом не известно“.

В Иране в январе задержали 35 человек, которые, по мнению властей, связаны с двумя взрывами, произошедшими в городе Керман 3 января. Тогда погибли около 100 человек. Теракт в Кермане стал одним из крупнейших в стране со времен Исламской революции 1979 года.

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты в России 22 марта и в Иране 3 января. Американская разведка также считает, что за атаками стоят террористы ИГИЛ, отмечает Reuters. После нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» террористическая организация распространила видео, снятое исполнителями теракта. Власти России обвиняют в причастности к теракту Украину, но никаких доказательств этой версии нет. Украина обвинения отрицает.